Si l’ASSE reste sur un échec cuisant à Guingamp, le Stade Lavallois arrivera samedi à Saint-Etienne avec plusieurs incertitudes majeures.

L’ASSE doit rapidement tourner la page après sa lourde défaite à Guingamp (3-0). Les hommes de l’ASSE auront l’occasion de réagir dès samedi avec la réception du Stade Lavallois à Geoffroy-Guichard (20h).

Laval décimé avant de défier l’ASSE

Et avant cette rencontre, plusieurs informations peuvent redonner le sourire aux supporters stéphanois. Leur prochain adversaire traverse en effet une période compliquée et doit composer avec de nombreuses absences dans son effectif. Le début de saison de Laval est particulièrement délicat. Une situation qui s’inscrit dans la continuité d’un exercice 2025-2026 difficile, conclu par un maintien obtenu lors des barrages face au FC Rouen, troisième de Ligue 3. Désormais entraînés par David Vignes, les Tango peinent à retrouver de la stabilité et les blessures compliquent encore davantage leur situation. Pour l’ASSE, cette accumulation de problèmes constitue une opportunité à saisir. Après la désillusion bretonne, les Stéphanois doivent impérativement retrouver de l’efficacité et renouer avec la victoire devant leur public.

Le Stade Lavallois a notamment dû composer avec un effectif amoindri lors de sa confrontation face à Boulogne-sur-Mer. Plusieurs joueurs importants manquaient à l’appel, à commencer par Mattéo Commaret et Francis Coquelin. Ce dernier, recrue phare de l’été, représente pourtant un élément particulièrement attendu dans l’entrejeu mayennais. La liste des absents ne s’arrête pas là. Hermann Esmel souffre d’une blessure au genou, tandis que Corentin Fatou est touché au bassin. Sidi Bane et Oumar Konaté, dernière recrue en date, ont également rejoint l’infirmerie. Autre absence importante pour David Vignes : celle de Yanis Court. Touché au ménisque, le joueur ne devrait pas retrouver la compétition avant janvier prochain. Une indisponibilité qui prive Laval d’une solution supplémentaire pour les prochaines semaines. Cette accumulation de forfaits représente un véritable casse-tête pour l’entraîneur lavallois, qui doit trouver les bonnes associations avec les joueurs disponibles.

L’ASSE doit absolument en profiter

Tout n’est cependant pas négatif du côté des Tango. Alpha Diallo se rapproche notamment d’un retour à la compétition. Après une alerte de pubalgie, le joueur a entamé une phase de reprise avancée et a même disputé 74 minutes avec l’équipe réserve. Son retour dans le groupe professionnel pour le déplacement à Saint-Étienne est donc envisageable. Une possibilité qui pourrait offrir une solution supplémentaire à David Vignes. Laval a également enregistré quelques retours lors de son dernier rendez-vous. Mamadou Samassa était notamment disponible contre Boulogne-sur-Mer, même s’il est resté sur le banc, l’entraîneur ayant choisi de maintenir Maxime Hautbois dans les buts.

Julien Maggiotti, de son côté, a retrouvé le groupe après avoir purgé sa suspension et a effectué son entrée en jeu en fin de rencontre. Malgré ces quelques éclaircies, le Stade Lavallois reste fortement diminué à l’approche de son déplacement dans le Forez. Pour les Verts, le contexte semble donc favorable sur le papier. Face à une équipe lavalloise fragilisée par les blessures et en difficulté depuis le début de saison, les hommes de l’ASSE ont une belle occasion de relancer leur dynamique. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège. La défaite contre Guingamp a montré que les Verts pouvaient rapidement être mis en difficulté lorsque leur organisation collective se dérègle. Il faudra donc afficher un tout autre visage pour éviter une nouvelle désillusion.