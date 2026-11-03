La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ciblé par le FC Barcelone au mercato, Willian Pacho (25 ans) n’aurait aucune chance de quitter le PSG.

Le PSG n’a aucune intention de se séparer de Willian Pacho. Alors que le défenseur équatorien aurait attiré l’attention du FC Barcelone en vue d’un prochain mercato, les dirigeants parisiens ne seraient absolument pas disposés à discuter d’un éventuel transfert.

Luis Enrique ne veut absolument pas perdre Pacho

Le FC Barcelone devra donc probablement revoir ses plans. À la recherche de renforts pour son secteur défensif, le club catalan aurait identifié le profil de Pacho comme une option particulièrement intéressante. Sa puissance physique, sa qualité dans les duels et sa sérénité dans la relance correspondent aux exigences du football moderne. Mais convaincre le PSG de lâcher son défenseur central relève aujourd’hui de la mission impossible.

Les informations de Matteo Moretto sont particulièrement claires concernant ce dossier. Le journaliste spécialisé dans le mercato assure que Willian Pacho occupe une place très importante dans les plans du PSG et qu’il n’est tout simplement pas considéré comme un joueur à vendre. Luis Enrique apprécie énormément les qualités de son défenseur et souhaite continuer à s’appuyer sur lui pour les prochaines échéances. De son côté, l’international équatorien est également heureux à Paris et entend poursuivre son aventure avec le club de la capitale afin de remporter de nouveaux trophées.

Le Barça déjà confronté à un refus du PSG

Matteo Moretto explique ainsi qu’aucune discussion n’est actuellement engagée concernant un éventuel transfert vers le FC Barcelone. Le spécialiste du mercato écarte même toute perspective de voir cette opération aboutir dans les conditions actuelles.Pour le FC Barcelone, cette situation constitue un sérieux obstacle. Le club catalan peut apprécier le profil de Willian Pacho, mais le PSG n’a aucune raison sportive de faciliter son départ.

À 25 ans, le défenseur représente un investissement important pour l’avenir et correspond parfaitement aux attentes de Luis Enrique. Paris entend donc conserver ses meilleurs éléments plutôt que de renforcer un concurrent européen. Le message envoyé au Barça est limpide : Willian Pacho n’est pas sur le marché. Sauf retournement de situation totalement inattendu, le dossier devrait donc rester sans suite. Luis Enrique peut compter sur son défenseur équatorien et le PSG entend poursuivre son projet avec lui. Pour Barcelone, il faudra vraisemblablement explorer d’autres pistes pour renforcer sa charnière centrale.