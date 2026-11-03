Les supporters du Stade Rennais ne voient plus Estéban Lepaul comme indispensable au collectif.

La blessure d’Estéban Lepaul intervient dans un contexte particulier au Stade Rennais. Alors que l’attaquant s’est illustré la saison dernière en terminant meilleur buteur de Ligue 1, son importance dans le collectif fait désormais débat chez les supporters.

Lepaul divise les supporters du Stade Rennais

La question posée par But! était directe : « Estéban Lepaul est-il indispensable au Stade Rennais ? » Et les résultats ne dégagent aucune tendance nette. Sur les participants au sondage, 50 % estiment que l’attaquant est indispensable, tandis que les 50 % restants considèrent que son absence peut être compensée. Un résultat sans appel sur un point : les supporters du Stade Rennais sont loin d’être unanimes concernant la place de leur avant-centre dans l’équipe.

La blessure de l’ancien meilleur buteur de Ligue 1 donne forcément une autre dimension à cette question. Son absence oblige le Stade Rennais à envisager des solutions offensives différentes, mais le sondage montre qu’une partie des supporters ne considère pas son retour comme une condition indispensable au fonctionnement de l’équipe.

Un statut à réaffirmer après son retour au Stade Rennais ?

Pour autant, ce partage à 50-50 ne signifie pas que les supporters du Stade Rennais remettent unanimement en cause les qualités de leur attaquant. Il traduit surtout des avis opposés sur son poids dans le collectif de Franck Haise.

Auteur d’une saison remarquée, Estéban Lepaul conserve un bilan qui parle pour lui. Mais sa blessure tombe au moment où son rôle fait l’objet de discussions parmi les supporters. Le meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière devra donc retrouver les terrains et son efficacité pour faire taire les interrogations.