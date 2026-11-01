Stade Rennais Mercato : Rennes a mis la main sur l’égal de Mbappé et Yamal, transfert XXL en vue ?

Étincelant avec le Racing Santander, Yassir Zabiri pourrait offrir une opération en or au Stade Rennais. Son ancien entraîneur Mimoun Mokhtari imagine déjà l’attaquant marocain dans l’un des plus grands clubs européens

L’ascension de Yassir Zabiri pourrait bien ne faire que commencer. Étincelant sous les couleurs du Racing Santander, où il évolue en prêt en provenance du Stade Rennais, le jeune international marocain attire désormais les regards et nourrit de grandes ambitions. Au point que son ancien entraîneur, Mimoun Mokhtari, l’imagine déjà évoluer dans un club du calibre du FC Barcelone, du Real Madrid ou de Manchester City.

Dans un entretien accordé à Africafoot, l’ancien technicien de l’Union Touarga et de l’Académie Mohammed VI n’a pas caché sa confiance dans le potentiel de son ancien protégé. Il estime que les performances actuelles de l’avant-centre ne représentent qu’une étape dans une progression qui pourrait le conduire au sommet du football européen.

Zabiri bientôt au Barça, à City ou Madrid ?

« Je suis convaincu que sa progression va se poursuivre. Je n’ai aucun doute sur sa capacité à franchir de nouveaux paliers. Il pourrait, à l’avenir, rejoindre un très grand club européen, qu’il s’agisse du FC Barcelone, du Real Madrid, de Manchester City ou d’une autre formation de ce calibre », a confié Mimoun Mokhtari.

Cette sortie intervient alors que le nom de Yassir Zabiri circule déjà du côté du FC Barcelone. Selon des informations relayées par le média espagnol Fichajes, le directeur sportif catalan Deco suivrait attentivement les prestations de l’attaquant marocain. Une attention qui s’explique notamment par son efficacité impressionnante. Avec huit buts en onze rencontres de Liga, le joueur de 21 ans s’est rapidement imposé comme l’une des révélations offensives de ce début de saison 2026/2027. Son sens du but, sa mobilité et son intelligence dans les déplacements séduisent.

Interrogé sur cet intérêt supposé du Barça, Mimoun Mokhtari reconnaît ne pas être surpris par cette perspective. « J’ai lu ces informations et, franchement, elles ne m’ont pas surpris. Le niveau que Zabiri affiche aujourd’hui en Espagne le rapproche, dans certains registres et au regard de ses statistiques, de ce que proposent des joueurs comme Kylian Mbappé ou Lamine Yamal. Les chiffres parlent d’eux-mêmes », a-t-il expliqué.

Le Stade Rennais en position de force dans ce dossier

Pour le Stade Rennais, cette explosion en Espagne représente une excellente nouvelle. Recruté en février 2026 en provenance de Famalicão, Yassir Zabiri est lié au club breton jusqu’en juin 2029. Il a ensuite été prêté au Racing Santander pour une saison, sans option d’achat.

Le club espagnol dispose donc de ses services jusqu’en juin 2027, tandis que Rennes conserve la maîtrise de son avenir contractuel. Avec une cote en progression et des prétendants potentiels de plus en plus prestigieux, les dirigeants bretons pourraient disposer d’un dossier particulièrement intéressant lors du prochain mercato estival.

Reste désormais à savoir si le FC Barcelone concrétisera son intérêt supposé ou si d’autres grandes écuries européennes décideront de passer à l’action. Une chose est certaine : pour Mimoun Mokhtari, Yassir Zabiri possède les qualités nécessaires pour viser très haut. Et le meilleur reste peut-être encore à venir.