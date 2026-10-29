La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Prêté par le Stade Rennais au Racing Santander après six mois compliqués en Ligue 1, Yassir Zabiri (21 ans) est apparu sur les radars du FC Barcelone en vue du mercato.

Le Stade Rennais pourrait bien voir l’un de ses attaquants prendre une nouvelle dimension sur le marché des transferts. Le nom de Yassir Zabiri (21 ans) commencerait en effet à circuler dans les bureaux du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a flashé sur Zabiri !

Selon Fichajes, Deco, le directeur sportif du club catalan, suivrait attentivement les performances du jeune attaquant marocain, qui évolue actuellement au Racing Santander. Après une première expérience difficile sous les couleurs du Stade Rennais, le buteur semble avoir retrouvé toute son efficacité en Espagne. Avec huit buts en dix rencontres, il affiche des statistiques particulièrement encourageantes et se positionne comme l’un des joueurs à suivre de ce début de saison.

Ces performances n’auraient pas échappé aux recruteurs du FC Barcelone. Le Barça, toujours à l’affût de jeunes talents capables de renforcer son secteur offensif, verrait en Zabiri un profil intéressant pour l’avenir. Son âge, son efficacité devant le but et sa capacité à s’adapter au football espagnol constitueraient des arguments susceptibles de séduire les dirigeants catalans.

Le Stade Rennais peut réaliser une belle opération

Recruté en provenance de Famalicão pour environ 10 millions d’euros, Yassir Zabiri n’avait pas réussi à répondre immédiatement aux attentes en Bretagne. Son prêt au Racing Santander devait lui permettre de retrouver du temps de jeu et de reprendre confiance. Le pari semble aujourd’hui porter ses fruits. Si l’attaquant maintient son rythme actuel, sa valeur marchande pourrait continuer à progresser. Selon les estimations rapportées, elle avoisinerait désormais les 20 millions d’euros, soit une valorisation potentiellement deux fois supérieure à son prix de recrutement.

Pour le Stade Rennais, une telle évolution serait évidemment une bonne nouvelle. Le club breton conserve la maîtrise contractuelle du dossier et pourrait bénéficier directement de la progression de son joueur si l’intérêt des grands clubs se concrétise. Mais Rennes devra aussi gérer les attentes autour d’un attaquant encore jeune, dont les performances devront être confirmées sur la durée avant d’envisager une éventuelle opération majeure.

Un dossier compliqué pour le FC Barcelone

Si le Barça souhaite passer à l’action, plusieurs obstacles pourraient se dresser sur sa route. Yassir Zabiri est prêté au Racing Santander jusqu’au 30 juin 2027, sans option d’achat. Son contrat avec le Stade Rennais court, lui, jusqu’en 2029. Le club breton conserve donc un levier important dans les discussions autour de son avenir. Le Racing bénéficie de ses services jusqu’à la fin du prêt, tandis que le SRFC reste propriétaire des droits du joueur.

Autre élément susceptible de compliquer les négociations : la clause libératoire de l’attaquant dépasserait les 20 millions d’euros. Une somme conséquente, même pour un club de l’envergure du FC Barcelone, qui doit composer avec ses contraintes financières. Pour l’heure, aucune négociation officielle n’est confirmée. Mais si Zabiri poursuit sur sa lancée, son nom pourrait revenir avec insistance lors des prochains mercatos.