LOSC : nouveau coup dur pour Ansu Fati face aux Dogues !

Ansu Fati n’est pas allé au bout de la rencontre face au LOSC. L’attaquant espagnol a été contraint de quitter la pelouse sur blessure, sans que la nature de son problème physique soit encore connue.

Ansu Fati contraint de sortir

Nouvelle alerte physique pour Ansu Fati. Opposé à Lille ce dimanche, l’ancien joueur du FC Barcelone a dû céder sa place sur blessure. L’information a été rapportée par le compte Actu Ligue 1, sans précision supplémentaire sur les circonstances de sa sortie.

À ce stade, aucun diagnostic n’a été communiqué. La zone touchée, la gravité de la blessure et une éventuelle durée d’indisponibilité ne sont donc pas connues. Il faudra attendre les premiers examens et une communication de son club pour en savoir davantage sur l’état de santé de l’international espagnol.

Ansu Fati est sorti sur blessure face à Lille. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2114363663805010090

Une nouvelle alerte à surveiller

Cette sortie prématurée appelle forcément à la prudence compte tenu du parcours récent d’Ansu Fati. L’attaquant a déjà connu plusieurs pépins physiques depuis le début de sa carrière, au point que son état de santé avait suscité de précédentes inquiétudes lors de son passage au FC Barcelone.

En l’absence d’informations médicales, rien ne permet toutefois d’établir un lien entre cette nouvelle alerte et ses anciennes blessures. Sa sortie peut aussi relever d’une mesure de précaution. Le verdict des examens sera déterminant pour connaître la portée réelle de cet incident survenu face aux Dogues.

Un contretemps après son retour avec Monaco

Cette alerte intervient alors qu’Ansu Fati avait retrouvé le travail avec le groupe monégasque. Son retour à l’entraînement collectif avec Monaco avait constitué une étape importante pour un joueur désireux de retrouver de la continuité.

Arrivé sur le Rocher après son parcours au Barça, l’Espagnol cherche à enchaîner les rencontres et à laisser ses problèmes physiques derrière lui. Cette sortie contre Lille représente donc un contretemps dont l’ampleur reste encore à déterminer.

Dans l’attente du verdict médical

La prochaine communication autour d’Ansu Fati sera désormais très attendue. Pour Monaco, l’enjeu consiste à savoir si son attaquant pourra rapidement reprendre l’entraînement ou s’il devra observer une nouvelle période d’arrêt.

En attendant un diagnostic officiel, une seule certitude demeure : Ansu Fati n’a pas pu terminer la rencontre face au LOSC. La prudence reste de mise jusqu’au verdict médical.