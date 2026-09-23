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FRANCE

FC Barcelone : le retour d’Ansu Fati se précise enfin

Par Wladimir DELCROS - 23 Sep 2026, 17:05
FC Barcelone : le retour d’Ansu Fati se précise enfin

Toujours privé de la moindre minute en Ligue 1 cette saison, Ansu Fati entrevoit le bout du tunnel. L’attaquant espagnol a repris l’entraînement collectif et pourrait bientôt réintégrer le groupe monégasque.

Une blessure au mollet qui se prolonge

Le début de saison d’Ansu Fati n’a pas vraiment ressemblé à celui qu’il espérait. Recruté définitivement cet été après une campagne convaincante sur le Rocher, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a encore disputé aucune minute en Ligue 1. Une blessure au mollet l’a tenu éloigné des terrains depuis la reprise.

Cette absence a retardé son installation dans l’effectif alors que Monaco avait choisi de miser durablement sur lui. L’international espagnol devait pourtant capitaliser sur son précédent exercice, suffisamment convaincant pour pousser le club de la Principauté à prolonger l’aventure après son arrivée en provenance du Barça.

Le feu vert se rapproche pour l’Espagnol

La tendance est désormais plus encourageante. Selon les informations relayées par Foot Mercato, Ansu Fati a retrouvé l’entraînement collectif. Une étape importante pour l’attaquant, qui doit maintenant retrouver du rythme et confirmer qu’il est débarrassé de ses douleurs au mollet.

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La prudence reste forcément de mise avec un joueur dont la carrière a déjà été régulièrement freinée par les pépins physiques. Monaco ne devrait donc prendre aucun risque, même si cette reprise avec ses partenaires constitue le signal le plus positif depuis le début de la saison.

Toulouse ou l’Europe pour retrouver le groupe

Deux échéances se dessinent désormais pour son retour. Ansu Fati pourrait réintégrer le groupe à l’occasion du match face à Toulouse. Dans le cas contraire, la Ligue Europa Conférence offrirait une autre possibilité au staff monégasque pour le relancer progressivement.

Il ne s’agit encore que d’un possible retour dans le groupe, et non de la garantie de le voir immédiatement débuter une rencontre. Après plusieurs semaines sans compétition, l’Espagnol devra logiquement franchir les étapes avant de retrouver toutes ses sensations.

Un renfort attendu pour Monaco

Son retour représenterait néanmoins une solution offensive supplémentaire pour Monaco. Capable d’évoluer sur un côté comme dans une position plus axiale, Ansu Fati doit désormais retrouver de la continuité, principal enjeu de cette nouvelle saison sur le Rocher.

La reprise collective marque un premier tournant. Reste à savoir si le rendez-vous contre Toulouse arrivera suffisamment tôt ou si l’ancien crack du Barça devra patienter jusqu’à la prochaine soirée européenne.

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