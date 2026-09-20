FC Barcelone : Raphinha remet une pièce dans le dossier qui fâche l’Atlético

Le transfert avorté de Julián Álvarez au FC Barcelone continue de faire parler en Catalogne. Raphinha a publiquement critiqué la position de l’Atlético Madrid, qui avait fermé la porte au départ de l’attaquant argentin.

Raphinha ne comprend pas le choix de l’Atlético

On vous en parlait début septembre : l’Atlético Madrid avait bloqué le dossier Julián Álvarez malgré la volonté prêtée à l’Argentin de rejoindre le FC Barcelone. Deux semaines plus tard, Raphinha vient ajouter une nouvelle prise de position à ce feuilleton.

Interrogé sur l’échec de cette opération estivale, le capitaine blaugrana n’a pas caché son incompréhension devant l’attitude des Colchoneros. « À vrai dire, non, je ne comprends pas ce que l’Atlético Madrid a fait avec Julián Álvarez », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Onze Mondial.

Le malaise d’Álvarez pointé du doigt

Pour Raphinha, retenir un joueur qui ne se sent plus totalement à l’aise peut devenir contre-productif. « Personnellement, je pense que si tu es mal à l’aise quelque part, les choses ont difficilement des chances de bien fonctionner », a poursuivi le Brésilien. Celui-ci ne prédit pas pour autant un échec sportif à son ancien adversaire en Liga.

« Elles peuvent bien se passer, je ne dis pas que les choses vont forcément mal se passer là-bas, mais quand tu n’es pas à l’aise, c’est très difficile d’avoir l’esprit tranquille pour travailler », a-t-il nuancé, avant d’estimer que les dirigeants madrilènes étaient « allés un peu plus loin que la normalité ».

Barça : Deco confirme la prolongation de contrat de Raphinha. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2101322647678173266

Un dossier toujours sensible au Barça

Le champion du monde 2022 avait également été annoncé dans le viseur d’Arsenal, mais il ne souhaitait pas effectuer son retour en Angleterre. Faute d’ouverture de l’Atlético Madrid, l’attaquant de 26 ans est finalement resté chez les Rojiblancos, alors que le Barça en avait fait une cible importante de son mercato.

Après Dani Olmo, Raphinha est donc le nouveau joueur barcelonais à revenir publiquement sur cet échec. Sa sortie confirme que le cas Álvarez laisse des traces en Catalogne. Reste désormais à savoir si le club blaugrana tentera de relancer l’opération lors d’une prochaine fenêtre de transferts, avec une position madrilène qui apparaît toujours aussi ferme.