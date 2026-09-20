OL : le pari venu de Milan affole déjà les compteurs

Prêté par l’AC Milan, Zachary Athekame n’a pas tardé à trouver ses marques sous les couleurs de l’OL. Le latéral droit suisse affiche déjà des statistiques particulièrement solides après seulement six apparitions.

Un pari ciblé par l’OL

En quête d’un latéral droit durant le Mercato estival, l’Olympique Lyonnais a misé sur Zachary Athekame. Le Suisse de 21 ans a rejoint les Gones le 14 août dans le cadre d’un prêt sans option d’achat en provenance de l’AC Milan, valable jusqu’au 30 juin 2027.

Formé dans son pays natal, le défenseur est passé par Neuchâtel Xamax puis les Young Boys avant de rejoindre la Lombardie. Avec les Rossoneri, il a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues, mais seulement sept comme titulaire. Son bilan milanais s’élève tout de même à deux buts et deux passes décisives.

L’AC Milan souhaitait lui permettre d’obtenir davantage de temps de jeu. L’OL lui a donc proposé un projet susceptible d’accompagner sa progression, malgré une concurrence bien présente sur le côté droit de la défense rhodanienne.

Déjà quatre actions décisives à Lyon

Athekame n’a pas eu besoin d’une longue période d’adaptation. Généreux dans ses efforts, puissant et disponible offensivement, l’international suisse Espoirs s’est rapidement installé dans la rotation de Paulo Fonseca. Ses qualités avaient d’ailleurs été mises en avant par l’OL au moment d’officialiser son arrivée.

Face au Stade Rennais, le latéral a confirmé ses débuts prometteurs avec les Gones. Il a inscrit le troisième but lyonnais du pied droit à la suite d’un joli mouvement collectif, avant d’offrir une passe décisive à Corentin Tolisso sur la quatrième réalisation.

Avec deux buts et deux passes décisives en six matches, la recrue lyonnaise possède exactement le même bilan qu’en 33 apparitions avec Milan. Un rendement qui confirme le portrait flatteur dressé par Foot Mercato.

Ernest Nuamah, la recrue inattendue de l’OL. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2101444065711526141

Athekame garde la victoire comme priorité

Le principal intéressé ne veut toutefois pas se laisser griser par ses chiffres. « Les stats sont bonnes. Mais le plus important, c’est qu’on gagne les matches. Si je peux avoir des stats, j’essaye d’en avoir. Mais le plus important, c’est qu’on gagne », a-t-il expliqué après le succès contre Rennes.

Athekame a également insisté sur la valeur de cette victoire face à un concurrent direct : « On aime jouer contre les meilleurs de la Ligue 1. Rennes est une très bonne équipe. On est contents d’avoir gagné. » Attendu avec la sélection suisse pendant la trêve, le défenseur reviendra ensuite à Lyon avec l’objectif de poursuivre sur cette lancée. Même sans option d’achat, l’OL semble déjà avoir réalisé une bonne pioche.