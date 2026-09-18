OL : Openda révèle les coulisses d’un mercato qui aurait pu capoter

Prêté par la Juventus Turin, Loïs Openda assure avoir rapidement trouvé ses marques à l’OL. L’attaquant belge révèle surtout l’investissement considérable de Paulo Fonseca et de Matthieu Louis-Jean pour boucler sa venue.

Des débuts contrastés mais un impact déjà visible

Avec huit titularisations, deux buts et une passe décisive, Loïs Openda affiche un bilan statistique encore mitigé sous le maillot de l’OL. Ces chiffres ne résument toutefois pas complètement l’apport de l’avant-centre de 26 ans dans le jeu lyonnais.

Généreux dans ses efforts, le Belge multiplie les appels et offre des solutions à ses partenaires. Sa vitesse et son activité en font un poison pour les défenses, même s’il manque encore parfois de lucidité ou de précision dans le dernier geste. Il avait d’ailleurs récemment confié avoir été marqué par le défenseur parisien Willian Pacho.

Fonseca et Louis-Jean n’ont rien lâché

Avant la réception du Stade Rennais, samedi à 20h45, Openda est revenu sur les conditions de son arrivée à Lyon. Prêté par la Juventus, il s’est senti désiré dès les premiers échanges avec Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean, comme le rapporte également Olympique et Lyonnais.

« J’ai souvent parlé avec Paulo Fonseca pendant les vacances. Il me voulait et a été déterminant. Dès le début, j’ai rencontré Matthieu qui s’est montré très clair. Il s’est déplacé et a tout fait. J’ai rarement vu des personnes autant investies pour un joueur de foot », a expliqué l’international belge dans L’Équipe.

Openda reconnaît même que le directeur sportif rhodanien aurait pu abandonner devant la complexité du dossier : « Si je me mettais à la place de Matthieu, j’aurais laissé tomber. Il s’est battu jusqu’au dernier jour de ma signature et m’a montré à quel point le club, la direction, tout le monde me souhaitait. »

Une acclimatation réussie dans un secteur offensif animé

Au-delà du discours des dirigeants, l’accueil réservé à ses proches a conforté l’ancien Lensois dans sa décision. « Ma famille a été très bien accueillie. Je suis dans un endroit sain et je suis très content de mon choix », assure-t-il.

Première réalisation de Keito Nakamura sous le maillot de l’OL, avec la manière et un brin de malice. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2100463424991896043

La récente première réalisation lyonnaise de Keito Nakamura illustre aussi les différentes solutions dont dispose désormais Paulo Fonseca en attaque. Dans ce contexte concurrentiel, Openda devra convertir davantage ses occasions pour installer durablement sa place à la pointe de l’équipe.

Un argument précieux pour l’OL

La capacité de la direction à convaincre personnellement ses recrues constitue un atout important alors que l’OL doit composer avec des moyens plus limités. Face à Rennes, adversaire direct, le club rhodanien attend désormais que cette confiance accordée à Openda se traduise pleinement sur le terrain.