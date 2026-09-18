Pronostic FC Metz – ASSE : véritable coup d’arrêt ou simple accident pour les Verts ?

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Ligue 2 entre le FC Metz et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir chuté pour la première fois de la saison le week-end dernier à Dunkerque (2-1), l’AS Saint-Étienne enchaîne avec un nouveau déplacement ce samedi (20h) sur la pelouse du FC Metz. Toujours leaders de Ligue 2 avec trois points d’avance sur le Stade de Reims, son dauphin, les Verts tenteront de repartir sur une dynamique positive avant la trêve internationale.

Ligue 2 – FC Metz vs ASSE

Samedi 19 septembre 2026 · 20h · Stade Saint-Symphorien

FC Metz : un début de saison solide mais encore irrégulier

De retour en Ligue 2, le FC Metz réalise pour le moment un début de championnat plutôt encourageant sans parvenir à totalement décoller au classement. Les Grenats ont longtemps conservé leur invincibilité avant de connaître leur premier revers de la saison le week-end dernier sur la pelouse du Red Star (1-0).

Après six journées, les Messins comptent neuf points et occupent la sixième place du classement avec un bilan de deux victoires, trois matchs nuls et une seule défaite. Un parcours qui leur permet de rester au contact des premières places, même si l’écart avec l’ASSE atteint déjà six longueurs avant cette septième journée.

Les hommes de Stéphane Le Mignan se sont notamment montrés convaincants à Saint-Symphorien. Ils y ont déjà battu Guingamp (2-1) et largement dominé Rodez (4-1), tout en partageant les points avec Laval (1-1). Les Grenats ont donc inscrit sept buts lors de leurs trois premières réceptions et semblent beaucoup plus à l’aise offensivement devant leur public.

La réception du leader stéphanois représente néanmoins un premier véritable test pour les Lorrains. Après avoir été stoppés au Red Star, les Messins auront l’occasion de montrer qu’ils peuvent rivaliser avec l’une des formations annoncées parmi les principales candidates à la montée.

ASSE : première alerte après un départ canon

Le sans-faute a pris fin à Dunkerque. Après cinq victoires lors de ses cinq premières journées de championnat, l’ASSE a subi samedi dernier son premier revers de la saison sur la pelouse nordiste (2-1). Un premier accroc qui ne remet pas en cause l’excellent départ des hommes de Ian Cathro, mais qui leur rappelle que la saison sera longue.

Avant cette défaite, les Verts avaient impressionné par leur régularité et surtout leur efficacité offensive. Sochaux (0-3), Clermont (3-1), Grenoble (4-0), Dijon (2-3) et Montpellier (3-1) avaient tous subi la loi stéphanoise. Avec 17 buts marqués en six journées, Saint-Étienne possède ainsi l’une des attaques les plus prolifiques du championnat.

Cette première défaite sera désormais l’occasion de jauger la capacité de réaction du leader. Malgré le revers à Dunkerque, l’ASSE conserve trois points d’avance sur Reims et reste donc maîtresse de son destin en tête de la Ligue 2. Mais un deuxième résultat négatif consécutif pourrait permettre à ses poursuivants de réduire encore l’écart.

Le déplacement à Saint-Symphorien s’annonce d’autant plus intéressant que les Verts ont déjà montré quelques signes de fragilité loin de Geoffroy-Guichard. S’ils avaient parfaitement lancé leur saison à Sochaux (0-3), ils ont ensuite encaissé deux buts à Dijon (2-3) puis deux autres à Dunkerque. Face à une équipe messine efficace à domicile, leur arrière-garde devrait donc être particulièrement sollicitée.

Les confrontations entre les deux équipes

Le FC Metz et l’AS Saint-Étienne sont deux habitués du football professionnel français et leurs confrontations ont régulièrement rythmé la Ligue 1 et la Ligue 2 au fil des dernières décennies.

Le contexte de ce nouveau duel sera particulièrement intéressant. Les deux formations affichent des ambitions élevées et cherchent à se positionner rapidement dans la course aux premières places. Saint-Étienne possède déjà une longueur d’avance grâce à son excellent départ, tandis que Metz doit encore transformer sa solidité en davantage de victoires.

L’avantage du terrain pourrait également avoir son importance. Les Grenats ont inscrit sept buts lors de leurs trois premières rencontres à Saint-Symphorien et restent invaincus devant leur public. À l’inverse, l’ASSE vient justement de connaître son premier coup d’arrêt à l’extérieur.

Les compos probables

La compo probable du FC Metz : Fischer – Sarr, Devenish, Ruiz, Miguel – Deminguet, Munongo – Pandore, Savanier, Abuashvili – Fall.

Absents : Colin (blessé), Mangondo (reprise).

Incertain : Touré (blessé).

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Bernauer – Svetlin, Csongvai, Boakye, Davitashvili – Cardona, Breum.

Absents : Jaber, Eymar, Paalberg (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Téji Savanier (FC Metz) : arrivé cet été en Lorraine, le milieu offensif apporte toute son expérience et sa qualité technique à l’entrejeu messin. Capable de faire la différence sur coup de pied arrêté comme dans les trente derniers mètres, l’ancien Montpelliérain représente l’un des principaux dangers offensifs des Grenats. Dans une affiche où Metz pourrait disposer de moins de situations que lors de ses précédentes rencontres à domicile, sa capacité à créer une occasion sur peu de choses pourrait être précieuse.

Irvin Cardona (ASSE) : l’attaquant stéphanois constitue l’une des principales armes offensives de Ian Cathro. Sa mobilité, ses appels et sa capacité à prendre la profondeur peuvent poser des problèmes à une défense messine qui devrait être davantage mise à contribution que lors de plusieurs de ses premières rencontres. Après la première défaite de la saison à Dunkerque, l’ASSE aura besoin de ses joueurs offensifs pour retrouver immédiatement son efficacité.

Les tendances de cotes : l’ASSE favorite malgré le déplacement

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire FC Metz (1) ≈ 3,40 ≈ 28 % Metz outsider Match nul (X) ≈ 3,50 ≈ 27 % Scénario possible Victoire ASSE (2) ≈ 2,07 ≈ 45 % ASSE favorite

Malgré sa première défaite de la saison et un deuxième déplacement consécutif, l’ASSE conserve les faveurs des bookmakers. Le début de championnat presque parfait des Verts et leur puissance offensive expliquent en grande partie cette tendance.

Il faudra toutefois se méfier d’une équipe messine qui n’a perdu qu’une seule de ses six premières rencontres. Les Grenats sont également invaincus à Saint-Symphorien, où ils ont montré un visage offensif beaucoup plus séduisant avec sept buts inscrits en trois matchs.

Le déplacement pourrait donc être nettement plus compliqué pour Saint-Étienne que ne le suggère l’écart de six points entre les deux formations. Les Verts viennent d’encaisser quatre buts lors de leurs deux derniers déplacements et Metz possède les armes pour profiter des espaces éventuellement laissés par les Stéphanois.

À l’inverse, difficile d’imaginer les hommes de Ian Cathro rester totalement inoffensifs. Ils ont trouvé le chemin des filets lors de chacune de leurs six premières journées et possèdent déjà 17 buts au compteur. Entre une équipe messine performante à domicile et une ASSE particulièrement efficace offensivement, cette affiche pourrait donc offrir des occasions de part et d’autre.

Nos pronostics pour FC Metz – ASSE

Les deux équipes marquent : l’ASSE a marqué lors de chacune de ses six premières rencontres de championnat et possède déjà l’une des meilleures attaques de Ligue 2. Mais les Verts ont également montré davantage de fragilité lors de leurs derniers déplacements, avec deux buts encaissés à Dijon puis deux autres à Dunkerque. Metz, de son côté, a inscrit sept buts lors de ses trois premières rencontres à Saint-Symphorien. Les deux formations semblent donc avoir les armes nécessaires pour trouver le chemin des filets.

: l’ASSE a marqué lors de chacune de ses six premières rencontres de championnat et possède déjà l’une des meilleures attaques de Ligue 2. Mais les Verts ont également montré davantage de fragilité lors de leurs derniers déplacements, avec deux buts encaissés à Dijon puis deux autres à Dunkerque. Metz, de son côté, a inscrit sept buts lors de ses trois premières rencontres à Saint-Symphorien. Les deux formations semblent donc avoir les armes nécessaires pour trouver le chemin des filets. Plus de 2,5 buts dans le match : les rencontres de Saint-Étienne sont particulièrement animées depuis le début de la saison. Cinq des six premiers matchs de championnat des Verts ont produit au moins trois buts. Avec une ASSE portée vers l’attaque et des Messins beaucoup plus prolifiques devant leur public, cette affiche pourrait une nouvelle fois offrir plusieurs buts.

: les rencontres de Saint-Étienne sont particulièrement animées depuis le début de la saison. Cinq des six premiers matchs de championnat des Verts ont produit au moins trois buts. Avec une ASSE portée vers l’attaque et des Messins beaucoup plus prolifiques devant leur public, cette affiche pourrait une nouvelle fois offrir plusieurs buts. ASSE marque en deuxième période : la profondeur de l’effectif stéphanois peut permettre à Ian Cathro de conserver des solutions offensives pour faire évoluer son équipe en cours de rencontre. Metz pourrait également dépenser beaucoup d’énergie pour contenir les Verts dans un match qui s’annonce intense. Saint-Étienne a déjà montré sa capacité à accélérer au fil des rencontres et pourrait profiter de davantage d’espaces après le repos.

Score possible

FC Metz 1-2 ASSE : après avoir vu sa série parfaite s’arrêter à Dunkerque, Saint-Étienne devrait arriver à Saint-Symphorien avec l’envie de réagir immédiatement. Metz possède suffisamment d’arguments, notamment à domicile, pour mettre en difficulté le leader et trouver le chemin des filets. Mais la puissance offensive et la profondeur de l’effectif stéphanois pourraient finir par faire la différence dans une rencontre disputée. Une courte victoire permettrait aux Verts de conforter leur première place et de partir en trêve internationale sur une note positive.