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FRANCE

ASSE : le coup de pouce inattendu de Zidane aux Verts 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 14:00
Zinédine Zidane

Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l’équipe de France, a peut-être rendu une fière chandelle à l’ASSE en Ligue 2.

C’est désormais officiel : Arthur Hochedé, préparateur physique du Red Star, quitte le club pour rejoindre l’équipe de France. 

Le Red Star doit déjà trouver son remplaçant

Âgé de 30 ans, il va intégrer le staff de Zinédine Zidane, récemment nommé sélectionneur des Bleus. Une belle promotion pour le préparateur physique, qui quitte donc Bauer pour rejoindre Clairefontaine et l’équipe nationale.Pour le Red Star, cette décision implique en revanche de réorganiser son staff. 

Arthur Hochedé sera remplacé par Guillaume Lafrance, un préparateur passé notamment par Reims, Dijon, Sochaux et la Fédération française de football. Un changement qui intervient quelques semaines seulement avant un rendez-vous important face à l’ASSE.

L’ASSE attendu à Bauer le 17 octobre

Les Verts doivent en effet se déplacer au stade Bauer le 17 octobre prochain, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 2. Évidemment, le départ d’un préparateur physique ne permet pas de tirer la moindre conclusion sur l’état de forme du Red Star pour cette rencontre.

Mais sur le ton du second degré, l’annonce peut être perçue comme un petit coup de pouce inattendu pour l’ASSE. Le club audonien va devoir rapidement intégrer son nouveau préparateur physique, tandis que les Stéphanois auront plusieurs semaines pour préparer ce déplacement. Reste maintenant à savoir si ce changement dans le staff du Red Star aura la moindre incidence au moment des retrouvailles avec les Verts à Bauer.

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