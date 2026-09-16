Dans le viseur des supporters après la défaite de l’ASSE à Dunkerque, Gautier Larsonneur (29 ans) pourrait en faire les frais ce samedi à Metz (20).

L’ASSE doit rapidement tourner la page. Après cinq victoires consécutives pour lancer sa saison, les Verts ont connu leur premier coup d’arrêt à Dunkerque (1-2). Une défaite qui a évidemment laissé des traces, notamment dans les rangs des supporters. Et un joueur cristallise particulièrement les critiques : Gautier Larsonneur.

Larsonneur ciblé par les supporters de l’ASSE

Le gardien de l’ASSE avait déjà fait l’objet de nombreuses interrogations ces derniers mois. Sa prestation à Dunkerque a donc relancé le débat autour de sa place dans le onze.But! a décidé de poser directement la question à ses lecteurs : « Qui doit sortir du onze à Metz ? » Quatre joueurs étaient proposés : Zuriko Davitashvili, Gautier Larsonneur, Tamar Svetlin et Maxime Bernauer. Le résultat est particulièrement net. Gautier Larsonneur recueille 72,5 % des suffrages. Loin devant Zuriko Davitashvili, qui totalise 21,2 % des votes. Tamar Svetlin et Maxime Bernauer ferment la marche avec seulement 3,1 % chacun. Un résultat qui montre surtout l’ampleur de la frustration autour du gardien stéphanois.

Le contraste est particulièrement frappant. Plus de sept votants sur dix estiment donc que Larsonneur est le joueur qui doit laisser sa place contre Metz. Zuriko Davitashvili arrive deuxième, mais avec un score trois fois inférieur à celui du gardien. Ce sondage ne constitue évidemment pas une décision sportive. Ian Cathro reste seul maître de ses choix et pourrait parfaitement maintenir sa confiance à Larsonneur. Mais le message envoyé par les supporters est difficile à manquer.

Cathro va-t-il changer de gardien à Metz ?

La défaite dans le Nord a forcément pesé dans les résultats. Larsonneur n’a pas réussi à empêcher les deux buts dunkerquois et les critiques concernant son niveau se sont rapidement multipliées après la rencontre. Le débat dépasse d’ailleurs largement le seul match de Dunkerque. Certains supporters estiment que le gardien stéphanois traverse une période moins convaincante depuis plusieurs mois et réclament désormais une remise en question.

Le déplacement à Metz arrive donc dans un contexte particulier pour le portier. La véritable question est désormais de savoir si Ian Cathro écoutera ce sentiment populaire. Le technicien écossais de l’ASSE a jusqu’ici accordé une grande confiance à Larsonneur. Le gardien faisait notamment partie des cadres de l’équipe ayant disputé l’intégralité des cinq premières journées avant la défaite à Dunkerque. Cathro devrait donc décider de maintenir son numéro 1 malgré les critiques.