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FRANCE

RC Lens : Christophe Pélissier envoyé sur le banc des Sang et Or !

Par Fabien Chorlet - 16 Sep 2026, 07:40
Christophe Pélissier

Mohamed Toubache-Ter estime que Christophe Pélissier serait le profil idéal pour succéder à Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens.

Dino Toppmöller n’est plus l’entraîneur du RC Lens. Comme nous vous l’avons relayé plus tôt dans la journée, le coach allemand aurait été démis de ses fonctions par les dirigeants artésiens. Si les raisons de ce limogeage surprise restent encore floues, entre mauvais résultats, volonté de Jean-Louis Leca de placer Yannick Cahuzac sur le banc ou opposition de Dino Toppmöller à la mise à pied de son adjoint Nelson Morgado, la question de sa succession se pose déjà.

Pélissier pour remplacer Toppmöller ?

Si Yannick Cahuzac devrait assurer l’intérim, on peut également imaginer qu’un autre entraîneur débarque sur le banc du RC Lens dans les prochains jours ou les prochaines semaines, notamment si le Corse ne convainc pas durant son intérim.

Pour Mohamed Toubache-Ter, le successeur idéal de Dino Toppmöller se nomme Christophe Pélissier. « J’en sais rien et personne n’en sait rien. Mais de mon humble avis, le meilleur profil pour relever ce défi sportif à Lens a un nom : Christophe Pélissier », a lâché l’insider sur X. Le technicien de 60 ans est toujours à la recherche d’un nouveau challenge après avoir été limogé cet été par l’AJ Auxerre.

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