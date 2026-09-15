Après Pierre Ménès, Walid Acherchour voit Dino Toppmöller comme un coach en manque de solution sur le banc du RC Lens et lui en apporte sur un plateau.

Le RC Lens joue à se faire peur. Trois jours après son incroyable victoire miraculeuse à Prague en Ligue des champions, les Sang et Or ont été menés 2-0 au Mans avant de revenir à hauteur. Une réaction qui permet à Lens de sauver un point, mais qui n’efface pas les nombreuses interrogations autour du début de saison. Et Dino Toppmöller n’échappe désormais plus aux critiques.

Toppmöller sous pression au RC Lens

Pierre Ménès a déjà placé le technicien allemand parmi les déceptions du week-end après le match nul dans la Sarthe. Walid Acherchour partage en partie ce constat. « Pour l’instant, Toppmöller n’a pas la bonne recette. Il n’a pas trouvé son milieu de terrain, le jeu proposé est loin du compte », a-t-il analysé sur RMC Sport. Une critique qui vise directement l’animation lensoise. Le problème est notamment apparu dans l’entrejeu, où Andrija Bulatovic et Michael Cuisance ont régulièrement semblé en difficulté face aux transitions mancelles. Et le scénario de la rencontre a finalement apporté quelques réponses à l’entraîneur.

À la pause, Toppmöller a effectué trois changements et surtout modifié son système, passant du 3-4-3 au 4-2-3-1. Un choix qui a immédiatement produit des effets. Mezian Mesloub, Amadou Haidara et Franjo Ivanovic ont apporté davantage de dynamisme. Lens s’est montré beaucoup plus dangereux et a rapidement recollé au score grâce à Ivanovic. Cette seconde période pourrait donc donner des idées à Toppmöller.

Et c’est précisément l’une des solutions avancées par Acherchour : « Je pense qu’il doit repasser à quatre derrière avec un Todibo qui a fait du bien à son entrée au Mans en fin de match. » Le défenseur français a effectivement apporté de la sérénité après son entrée à la 55e minute. Arrivé récemment à Lens, Todibo dispose désormais d’une première expérience avec le Racing et pourrait progressivement prétendre à davantage de temps de jeu.

Todibo, la première clé ?

Le choix de repasser à quatre pourrait permettre à Toppmöller de mieux exploiter son effectif. Todibo possède notamment le profil pour apporter davantage de maîtrise dans la relance et d’expérience derrière. Son entrée au Mans a été intéressante, tandis que Jonathan Gradit retrouvait également progressivement du rythme après une longue absence.

Pour Acherchour, ce changement pourrait également permettre de renforcer le milieu. Et c’est probablement là que se trouve la deuxième clé. « Peut-être aussi rajouter un milieu de terrain pour aider Bulatovic ou Cuisance, qui sont toujours en infériorité numérique et prennent l’eau de toutes parts en transition », estime le consultant de RMC Sport.

Une piste particulièrement intéressante. Avec un joueur supplémentaire dans l’entrejeu, Lens pourrait mieux contrôler les transitions adverses et offrir davantage de liberté à ses éléments offensifs. Le banc pourrait également devenir une véritable arme.

Mesloub et Thauvin, les autres solutions du RC Lens

Acherchour propose enfin une autre idée : recentrer Florian Thauvin et donner davantage de temps de jeu à Mezian Mesloub. Le jeune Lensois a encore marqué des points au Mans. Entré à la pause, Mesloub a immédiatement apporté du rythme et aurait même pu participer directement à l’égalisation avant que le but de Sima ne soit refusé pour hors-jeu.

Son influence à chacune de ses entrées commence donc à devenir difficile à ignorer. Et avec Thauvin recentré, Toppmöller pourrait également bénéficier davantage de sa qualité technique dans les zones dangereuses. Le prochain rendez-vous arrive très vite. Le RC Lens se déplacera à Monaco, co-leader de Ligue 1, vendredi soir (20h45). Une rencontre qui pourrait obliger Toppmöller à prendre des décisions fortes.

Le passage à quatre, l’intégration progressive de Todibo, le renforcement du milieu et une utilisation plus importante de Mesloub constituent autant de pistes pour relancer une équipe encore trop irrégulière. Le coach allemand dispose donc de solutions. Reste désormais à savoir s’il acceptera de bouleverser ses certitudes. Car après Prague, Le Mans a peut-être montré que le RC Lens avait déjà son plan B sous les yeux.