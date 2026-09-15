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FRANCE

FC Nantes : après Guilbert et Perrin, un nouveau capitaine choisi par Poirier ?

Par Fabien Chorlet - 15 Sep 2026, 10:40
Grégory Poirier, l'entraîneur du FC Nantes

Grégory Poirier semble toujours à la recherche de son capitaine au FC Nantes, et Balthazard Pierret pourrait bientôt hériter du brassard.

Grégory Poirier tâtonne toujours pour son capitaine. Arrivé sur le banc du FC Nantes juste avant le match face à Guingamp (3-3), le technicien de 44 ans avait choisi Frédéric Guilbert pour porter le brassard, lui qui était déjà capitaine sous Michel Der Zakarian.

Mais après son début de saison compliqué, Frédéric Guilbert a été relégué sur le banc par Grégory Poirier le week-end dernier face à Sochaux (2-1), et le nouvel entraîneur des Canaris a confié le brassard à Lucas Perrin lors de cette rencontre.

Et maintenant Pierret comme capitaine ?

Mais c’est désormais une autre recrue estivale qui pourrait bientôt hériter du brassard de capitaine : Balthazard Pierret. Selon Emmanuel Merceron, l’ancien joueur du Red Star serait déjà perçu en interne comme un capitaine potentiel.

Qui sera donc le capitaine du FC Nantes lors du prochain match contre Boulogne ? Le suspense reste entier, alors que l’on rappelle que Ryad Hachem, un autre joueur arrivé cet été sur les bords de l’Erdre, était le capitaine de Grégory Poirier au Red Star.

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