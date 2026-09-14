En conflit larvé avec la formation du FC Nantes, Grégory Poirier connaît des débuts agités sur le banc des Canaris.

Le FC Nantes retrouve peu à peu le sourire sur le terrain. Après un début de saison catastrophique sous Michel Der Zakarian, les Canaris ont redressé la tête depuis l’arrivée de Grégory Poirier. Le nouvel entraîneur, officiellement nommé le 25 août dernier pour deux saisons, a rapidement obtenu des résultats plus encourageants. Mais en coulisses, l’ambiance serait nettement moins sereine.

Foutre la faute sur Poirier alors que certains haut placés à la formation ne lui parlent déjà plus après 1 mois de présence et ce depuis la fin du mercato, c'est très très fort. La formation à Nantes, une ville dans la ville. Un club dans le club en autogestion, sans contrainte.… https://t.co/FD9Fqg3tKF — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) September 12, 2026

Merceron lâche une bombe sur la formation

Depuis plusieurs jours, des tensions entre Poirier et le secteur de la formation sont évoquées. Le nom de Stéphane Ziani revient notamment dans les différents échos autour du dossier.

Emmanuel Merceron estime même que le problème serait beaucoup plus profond qu’un simple désaccord entre deux hommes : « Foutre la faute sur Poirier alors que certains haut placés à la formation ne lui parlent déjà plus après 1 mois de présence et ce depuis la fin du mercato, c’est très très fort. »

Une déclaration particulièrement lourde. Si elle reflète effectivement la situation actuelle du FC Nantes, le nouvel entraîneur nantais se retrouverait donc confronté à des tensions avec une partie importante de l’environnement du club seulement quelques semaines après son arrivée. Le problème dépasserait alors largement les simples choix sportifs de Poirier.

« La formation à Nantes, une ville dans la ville »

Merceron poursuit son analyse avec des mots encore plus durs concernant le fonctionnement du FC Nantes : « La formation à Nantes, une ville dans la ville. Un club dans le club en autogestion, sans contrainte. »

Une accusation qui vise directement l’organisation interne du club. Le centre de formation occupe évidemment une place particulière dans l’histoire du FC Nantes. Mais si les différents secteurs du club ne parviennent pas à travailler dans la même direction, la situation pourrait rapidement devenir problématique pour Poirier. D’autant que le technicien doit déjà reconstruire une équipe après une intersaison particulièrement mouvementée.

Sportivement, le nouvel entraîneur possède quelques arguments pour lui. Après les trois défaites initiales qui avaient provoqué le départ de Der Zakarian, Nantes a retrouvé des couleurs sous Poirier, avec notamment une victoire contre Nancy.

Le FC Nantes pas tenu ?

Le club avait officiellement nommé le technicien pour tenter de relancer immédiatement sa saison et viser la remontée en Ligue 1. Poirier cherche surtout à installer progressivement ses principes. Mais après la défaite à Sochaux, le coach reconnaissait lui-même que le travail restait important : « Pour l’instant, c’est insuffisant, il faut en faire plus », tout en refusant de désigner un responsable individuel. Le terrain n’est donc pas encore totalement rassurant.

Le plus inquiétant pour le FC Nantes serait que les tensions internes viennent parasiter cette reconstruction. Car Poirier a besoin de temps pour installer ses idées, travailler avec son groupe et identifier les jeunes capables d’intégrer progressivement l’équipe première. Une collaboration efficace avec la formation apparaît donc essentielle.

Or, selon Merceron, certains responsables ne lui parleraient déjà plus : « Le club n’est pas tenu. Espérons que tout ça, ce soit bientôt fini. » À ce stade, il reste impossible d’affirmer qu’une véritable guerre interne oppose officiellement Poirier à la formation. Les principaux intéressés ne l’ont pas confirmé publiquement mais la répétition des informations sur le sujet commence forcément à interpeller.