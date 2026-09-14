Ulcérés par la gestion de l’OM par Frank McCourt, les supporters marseillais ont décidé de mener un tour de force contre l’homme d’affaires américain.

Le climat est de plus en plus électrique autour de l’OM. Après un été marqué par les contraintes financières, de nombreux départs et l’absence de recrue, les supporters marseillais ont clairement fait savoir qu’ils n’acceptaient plus la nouvelle trajectoire du club.

Une pétition des supporters de l’OM pour exiger le départ de McCourt

Lors d’OM-Paris FC, plusieurs banderoles visant directement Frank McCourt avaient notamment été déployées dans les tribunes. Le message « McCourt sold out » était même apparu dans le virage nord. Et désormais, une nouvelle initiative vient prolonger cette contestation.À l’origine, l’idée serait partie d’un échange assez anodin sur les réseaux sociaux.

Dimanche, un supporter marseillais a demandé à Grok si Frank McCourt avait l’intention de vendre l’OM. La réponse de l’intelligence artificielle rappelait alors la position officielle du club : le propriétaire américain ne chercherait pas à vendre, tout en étant disposé à accueillir de nouveaux partenaires au capital.

Cette réponse a visiblement poussé un autre supporter à lancer une pétition demandant directement à McCourt de vendre l’OM ou, à défaut, d’ouvrir davantage le capital. Une initiative qui a rapidement commencé à circuler parmi les supporters. Une pétition similaire publiée sur MyPetition demande explicitement à McCourt de vendre l’OM et affichait 70 signatures lors de sa consultation.

McCourt ne veut pas vendre l’OM

Cette démarche reste évidemment symbolique. Avec quelques dizaines de signatures, une pétition en ligne ne peut évidemment pas contraindre un propriétaire à céder un club. Mais elle illustre une colère qui ne se limite plus aux simples discussions sur les réseaux sociaux. Les banderoles du Vélodrome montrent que le mouvement a également gagné les tribunes.

Et Daniel Riolo a lui-même estimé que la lassitude des supporters pouvait se comprendre après plusieurs années sous pavillon américain. Il a notamment évoqué l’hypothèse que les protestations puissent pousser McCourt à accélérer une éventuelle vente.

Le problème pour les supporters à l’origine de cette mobilisation est que la position officielle de l’actionnaire reste très claire. Début septembre, Stéphane Richard a affirmé que Frank McCourt n’avait pas l’intention de vendre l’OM. « Le club n’est pas à vendre », avait expliqué le président marseillais, tout en précisant que l’Américain était désormais prêt à accueillir des partenaires au capital après avoir été l’unique actionnaire pendant dix ans. Une ouverture qui change toutefois la donne. L’OM pourrait donc accueillir de nouveaux investisseurs sans pour autant changer de propriétaire majoritaire.

Une mobilisation qui pourrait continuer avant le Classique

C’est précisément ce scénario qui ne satisfait pas une partie des supporters de l’OM. Après un mercato sans recrue et dans un contexte financier particulièrement contraint, le projet marseillais a été fortement redimensionné.

La colère s’est notamment exprimée contre McCourt dès la réception de Strasbourg, avant de se poursuivre face au Paris FC. La pétition ne changera probablement pas, à elle seule, la position de l’actionnaire mis elle constitue un nouveau signal envoyé à la direction.

Pour l’instant, Frank McCourt n’est pas vendeur et aucune procédure de cession n’est engagée. Mais avec la pression qui s’intensifie autour du Vélodrome, la question de l’avenir de l’Américain à la tête de l’OM est plus que jamais au centre des débats. Et les supporters semblent bien décidés à continuer de faire entendre leur voix.