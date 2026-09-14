La réponse cash d’Ousmane Dembélé à Kylian Mbappé au sujet du Ballon d’Or pourrait créer des remous dans le vestiaire de l’équipe de France.

La course au Ballon d’Or 2026 commence déjà à faire parler. Alors que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé figurent tous les deux parmi les 30 nommés pour la prestigieuse récompense, leurs déclarations respectives commencent à alimenter les débats.

Dembélé : « Je n’ai jamais été l’élu »

Le trophée sera remis le 26 octobre prochain à Londres, avec Dembélé en tenant du titre. Et une récente sortie de Mbappé n’est visiblement pas passée inaperçue auprès de son compatriote.Interrogé sur son parcours et celui de Dembélé dans le cadre de la course au Ballon d’Or, Kylian Mbappé avait livré une comparaison particulièrement forte. « Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! »

Une déclaration qui mettait en avant deux trajectoires radicalement différentes. Mbappé a effectivement été propulsé très jeune au premier plan, tandis que Dembélé a connu davantage d’irrégularité et plusieurs blessures au cours de sa carrière. Mais le joueur du PSG a désormais apporté sa propre réponse. Interrogé au micro de Ligue 1+, le Parisien a d’abord refusé de réécrire son parcours. « Non j’ai toujours été comme ça. J’ai toujours été au fond de la classe à travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé. »

Un discours parfaitement cohérent avec l’image que Dembélé entretient depuis plusieurs années : celle d’un joueur davantage concentré sur le terrain que sur la communication. Mais lorsqu’il a été question de la sortie de Mbappé, le ton est devenu particulièrement intéressant : « Je n’ai jamais été l’élu, j’ai bossé et j’ai été récompensé dans une année fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année on verra, je regarde ça sans pression. On verra. » Une réponse qui ne constitue pas une attaque directe contre son coéquipier en sélection, mais qui vient clairement remettre les compteurs à zéro.

Des étincelles en vue chez les Bleus ?

Le message du Parisien est finalement assez simple : il ne revendique pas le statut de prodige annoncé depuis l’adolescence. Dembélé rappelle surtout que son parcours a été construit à force de travail, jusqu’à cette saison exceptionnelle avec le PSG qui lui a permis de décrocher le Ballon d’Or 2025. Et cette année encore, il fait partie des candidats à sa propre succession.

La liste des 30 nommés comprend également Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, Lionel Messi ou encore plusieurs autres stars du PSG. La compétition s’annonce donc particulièrement ouverte. Forcément, cette séquence a fait réagir. Walid Acherchour estime notamment que les prochaines retrouvailles entre Dembélé et Mbappé avec l’équipe de France pourraient être scrutées de très près.

« Dembélé avec Mbappé en équipe de France ? Vous allez voir, on va en parler sur les prochains jours… J’en suis certain ! Je ne veux pas créer de polémiques mais… je suis persuadé que Dembélé a pu prendre les déclas pour lui. Ce que fait Ousmane n’est pas anodin ce soir. » Le chroniqueur insiste notamment sur le fait que Dembélé a repris une partie de la formulation utilisée par Mbappé. « De reprendre la même phrase que Kylian Mbappé… Ces joueurs ont changé de dimension, va falloir surveiller… » De quoi installer un petit suspense avant les prochaines échéances des Bleus, désormais dirigés par Zinedine Zidane ? Le prochain rassemblement des Bleus pourrait offrir un nouveau chapitre à cette histoire.