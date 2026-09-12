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FRANCE

PSG : avant Brest, Luis Enrique vole au secours d’une « erreur de casting »

Par William Tertrin - 12 Sep 2026, 16:40
Luis Enrique (PSG)

Très critiqué après sa prestation contre le Slovan Bratislava, Illia Zabarnyi peut compter sur le soutien total de Luis Enrique avant le déplacement du PSG à Brest.

Le contraste est saisissant. Alors que le PSG a écrasé le Slovan Bratislava (6-1) pour son entrée en Ligue des Champions, Illia Zabarnyi a vécu une soirée beaucoup plus compliquée. Titulaire en défense centrale, l’Ukrainien a notamment été mis en cause sur le but encaissé par les Parisiens. Une nouvelle prestation qui ravive les interrogations autour de son adaptation depuis son arrivée dans la capitale.

Les critiques ont même pris une tournure particulièrement sévère. Après la rencontre, Pierre Ménès a attribué la note de 3/10 au défenseur et n’a pas mâché ses mots sur sa chaîne YouTube. « Je pense que c’est un cas désespéré », a-t-il lancé, avant de remettre directement en cause le recrutement de Zabarnyi, évoquant une « erreur de casting dans toute son horreur ».

Luis Enrique refuse de condamner Zabarnyi

Face à cette vague de critiques, Luis Enrique a choisi une tout autre approche. À la veille du déplacement du PSG à Brest, l’entraîneur espagnol a clairement pris la défense de son joueur.

« C’est normal. Quand tu es dans un club comme le PSG, il y a toujours des critiques », a expliqué le technicien, rappelant que même une victoire 6-1 ne protège pas les joueurs des jugements. Pour lui, cette exigence est surtout le signe que Zabarnyi évolue désormais dans « un des meilleurs clubs au monde ».

Luis Enrique a également refusé de faire du défenseur ukrainien un cas à part. « Je me rappelle les critiques envers Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, le coach Luis Enrique, Désiré Doué… », a-t-il rappelé. Avant d’insister sur sa confiance envers son groupe : « Je suis très content avec les 3 gardiens, les 4 ou 5 défenseurs centraux, les attaquants… »

Zabarnyi doit maintenant répondre sur le terrain

Le soutien du coach est clair, mais la meilleure réponse devra forcément venir du terrain. D’autant que Luis Enrique a annoncé que la concurrence serait présente à tous les postes cette saison, notamment en défense centrale.

Après son match compliqué face au Slovan, Zabarnyi se retrouve donc sous pression, mais pas condamné. Le déplacement à Brest pourrait déjà constituer une nouvelle occasion de faire taire les critiques. Face à un adversaire d’un tout autre profil, l’ancien joueur de Bournemouth devra surtout montrer qu’il peut progressivement justifier la confiance placée en lui par le PSG et Luis Enrique.

Pour l’instant, le verdict de Pierre Ménès est sans appel. Celui de Luis Enrique, lui, est nettement plus mesuré : à Zabarnyi désormais de faire pencher la balance de son côté.

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