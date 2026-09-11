À deux jours de son déplacement à Brest, le PSG se retrouve au cœur d’une polémique qui dépasse largement le terrain.

Le PSG pensait sans doute offrir une belle opération de proximité avec les Journées européennes du patrimoine. Le résultat est finalement beaucoup plus embarrassant.

Saint-Germain-en-Laye laissée de côté par le PSG !

Pour la première fois, le club ouvrira au public les portes de son centre de formation installé au Campus PSG de Poissy, les 19 et 20 septembre prochains. Les visiteurs pourront découvrir les terrains, les espaces de performance, la Cité éducative ou encore les installations dédiées à PSG For Communities. Mais cette ouverture ne concernera pas tous les habitants du secteur. Selon L’Équipe, le PSG a choisi de réserver cette expérience aux habitants de Poissy, Aigremont, Chambourcy, Feucherolles et Orgeval. Une décision que le club justifie par la volonté de permettre aux communes directement voisines du Campus de découvrir un site désormais « pleinement inscrit dans leur territoire ».

Un choix qui passe toutefois très mal du côté de Saint-Germain-en-Laye. La ville est située à moins de six kilomètres du Campus de Poissy et entretient surtout une relation historique particulière avec le Paris Saint-Germain. Saint-Germain-en-Laye n’est effectivement pas une commune comme les autres pour le club parisien. La ville a participé à la fondation du PSG au début des années 1970 et a accueilli le centre d’entraînement du club jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Pendant plusieurs décennies, Saint-Germain-en-Laye a donc été l’un des lieux emblématiques de la vie quotidienne du Paris Saint-Germain. Le déménagement vers le Campus de Poissy avait marqué une nouvelle étape dans l’histoire du club. Mais l’épisode des Journées du patrimoine vient raviver le lien entre les deux territoires.

La mairie a tenté d’intervenir, le PSG assume son choix

Toujours d’après L’Équipe, la mairie de Saint-Germain-en-Laye a fait part de son étonnement à la direction parisienne après avoir constaté qu’elle ne figurait pas parmi les communes concernées par cette opération. Pour l’instant, cette démarche ne semble pas avoir permis de faire évoluer la position du PSG. De quoi alimenter un sentiment d’incompréhension dans une ville qui a longtemps accompagné le développement du club. De son côté, le club ne présente pas cette décision comme une volonté de tourner le dos à Saint-Germain-en-Laye. Le PSG insiste plutôt sur la logique de proximité avec les communes qui entourent directement le Campus. Le site de Poissy, inauguré en 2024, est désormais un élément central du projet parisien. Le centre de formation y accueille quotidiennement environ 150 jeunes joueuses et joueurs, ainsi que l’équipe professionnelle féminine.

Le PSG entend donc créer un lien privilégié avec son nouvel environnement local. Cette controverse intervient alors que le PSG doit poursuivre sa saison avec un déplacement à Brest. Sur le terrain, les hommes de Luis Enrique restent évidemment concentrés sur leurs objectifs sportifs. Mais en dehors, cette décision risque de laisser des traces auprès d’une partie des supporters et des acteurs locaux. Saint-Germain-en-Laye reste associée à l’histoire du club, tandis que Poissy représente désormais son avenir et ses nouvelles infrastructures. Le PSG se retrouve donc face à un équilibre délicat : construire une nouvelle identité territoriale sans donner le sentiment d’oublier ceux qui ont accompagné le club pendant des décennies. Pour les Journées du patrimoine, le message envoyé n’a en tout cas pas manqué de faire réagir.