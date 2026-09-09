L’entraîneur du PSG Luis Enrique attend une vie réaction de ses troupes contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions (21h).

Le PSG traverse déjà une période de turbulences. Avec seulement deux points pris en trois journées de Ligue 1 et un début de saison marqué par plusieurs résultats décevants, le club parisien est loin de dégager la même maîtrise que lors de ses deux campagnes européennes victorieuses.

La défense du PSG inquiète

Luis Enrique conserve pourtant une confiance totale dans son groupe et reste persuadé que le PSG peut encore aller chercher le titre. Mais certaines prestations commencent forcément à faire parler. Et au-delà du collectif, plusieurs joueurs sont désormais directement ciblés.Le secteur défensif est logiquement au centre des discussions. Paris a encaissé six buts lors de ses trois premières journées de championnat.

Un bilan inhabituel pour une équipe habituée à contrôler les rencontres et à imposer son rythme à ses adversaires. Luis Enrique avait lui-même reconnu les difficultés de son équipe après ce début de saison compliqué, tout en expliquant que la préparation avait été particulière et que le groupe devait encore trouver son équilibre. Pour Romain Beddouk, qui intervient sur Ici Paris Île-de-France, certains joueurs doivent toutefois rapidement réagir.

Hakimi et Pacho pointés du doigt

Le premier nom cité est celui d’Achraf Hakimi. Le Marocain reste évidemment un élément majeur du système parisien, mais son début de saison est jugé insuffisant par le journaliste. Après plusieurs exercices au plus haut niveau, Hakimi est attendu comme l’un des cadres capables de tirer le PSG vers le haut dans les moments difficiles. Willian Pacho est également concerné. Le défenseur équatorien aurait mis davantage de temps à retrouver son meilleur niveau. Romain Beddouk estime néanmoins avoir aperçu une amélioration lors de la rencontre contre Monaco. Un signal encourageant, mais pas encore suffisant pour totalement rassurer.

Le cas de Matvey Safonov est peut-être encore plus frappant. Le gardien russe est directement visé par Romain Beddouk, qui s’appuie notamment sur son efficacité dans les premières rencontres de championnat. Selon les chiffres avancés par le journaliste, Safonov aurait encaissé six buts sur neuf tirs cadrés adverses, soit seulement trois arrêts réalisés sur ces trois rencontres. Une statistique particulièrement sévère pour un gardien évoluant dans une équipe qui vise tous les trophées. Le PSG dispose pourtant d’une forte concurrence à ce poste, notamment avec Lucas Chevalier, arrivé durant l’été pour renforcer le secteur.

Luis Enrique doit rapidement trouver la solution

Le problème du PSG ne se limite évidemment pas à trois joueurs. Le collectif doit encore retrouver davantage de stabilité, tandis que Luis Enrique doit intégrer plusieurs nouveaux éléments et compenser certains départs importants. Le technicien espagnol bénéficie toutefois d’une confiance forte de la direction, qui l’a récemment prolongé jusqu’en 2030.

Les critiques de Romain Beddouk constituent donc davantage un signal d’alerte qu’une remise en cause globale du projet parisien. Mais le message est clair : si Paris veut rapidement retrouver le visage d’une équipe capable de dominer la Ligue 1 et de défendre son titre européen, certains cadres doivent hausser le ton. Hakimi, Pacho et Safonov sont désormais particulièrement attendus. Et la Ligue des champions pourrait rapidement offrir à Luis Enrique l’occasion de vérifier si ces difficultés ne sont qu’un simple accident de début de saison.