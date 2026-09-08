PSG Mercato : deux cadors foncent sur un cadre parisien qui vient de prolonger

Le défenseur du PSG Willian Pacho attire toujours les convoitises d’Arsenal et de Manchester City, mais sa récente prolongation à Paris rend un départ beaucoup plus compliqué.

Willian Pacho continue de susciter l’intérêt des cadors européens, et notamment anglais. D’après CaughtOffside, Arsenal et Manchester City ont récemment renforcé leur suivi du défenseur équatorien, notamment lors du match nul 2-2 entre le PSG et Lille. Les deux clubs auraient établi des rapports détaillés sur le joueur, arrivé à Paris en 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort.

À seulement 24 ans, Pacho s’est imposé comme l’un des éléments importants de la défense parisienne. Son profil de défenseur central gaucher, capable de défendre haut, de couvrir rapidement la profondeur et de relancer proprement, explique notamment l’intérêt de clubs anglais à la recherche de renforts défensifs.

Le PSG a sécurisé son défenseur jusqu’en 2031

Mais Paris vient de compliquer sérieusement les ambitions de ses prétendants. Le PSG a officiellement prolongé Willian Pacho jusqu’en 2031, dans le cadre d’une vague de prolongations concernant également Luis Enrique, João Neves, Lucas Beraldo, Senny Mayulu, ou encore Fabian Ruiz.

Cette prolongation donne surtout au club parisien une position très confortable dans l’éventualité d’une future offre. Le PSG n’a aucune urgence à vendre son défenseur, qui reste un joueur important du projet de Luis Enrique.

Un départ en janvier très improbable

Dans ces conditions, un transfert dès le prochain mercato hivernal paraît difficile à imaginer. Arsenal et Manchester City peuvent continuer à suivre Pacho, tout comme le Bayern Munich également cité, mais il faudrait probablement une offre particulièrement importante pour convaincre le PSG d’ouvrir la porte.

Pour l’instant, il s’agit donc davantage d’un suivi à moyen terme que d’un véritable dossier mercato. Pacho semble bien parti pour rester à Paris, tandis que les deux clubs anglais pourraient continuer à surveiller son évolution en vue d’une éventuelle offensive future.