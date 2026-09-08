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FRANCE

OM : coup dur avant le choc face au Stade Rennais

Par William Tertrin - 8 Sep 2026, 20:20
Jérémy Stinat lors d'AJ Auxerre - OM

Jérémy Stinat va retrouver l’OM ce vendredi, puisqu’il arbitrera le match entre le Stade Rennais et l’OM, près de dix-huit mois après la vive polémique née de son arbitrage lors d’Auxerre-Marseille.

Le souvenir reste particulièrement marqué à Marseille. Le 22 février 2025, Jérémy Stinat était au sifflet lors de la lourde défaite de l’OM à Auxerre (3-0). Plusieurs décisions avaient provoqué la colère du club phocéen, notamment le penalty réclamé sur Quentin Merlin et l’expulsion de Derek Cornelius.

À l’issue de la rencontre, Pablo Longoria avait livré une sortie très virulente, allant jusqu’à évoquer une « corruption » et un « championnat de merde ». Des propos qui avaient déclenché une importante polémique dans le football français. Le président de l’OM avait ensuite présenté ses excuses et reconnu que le terme employé était excessif.

Stinat de nouveau sur la route de l’OM

Quelques jours après la rencontre, la Direction de l’arbitrage avait toutefois estimé que Jérémy Stinat et ses assistants avaient pris les bonnes décisions sur les principales situations contestées par Marseille. Le penalty réclamé pour une faute sur Merlin n’avait notamment pas été considéré comme sanctionnable.

La polémique avait également dépassé le terrain, puisque l’arbitre avait été victime de dégradations sur ses véhicules à son domicile dans les jours précédant le match. Une enquête avait alors été ouverte.

Désormais, dix-huit mois plus tard, Jérémy Stinat va donc croiser à nouveau la route de l’OM. Une désignation forcément scrutée de près avant ce Stade Rennais-OM, alors que le contexte de février 2025 reste encore bien présent dans les mémoires marseillaises.

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