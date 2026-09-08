Chroniqueur phare de l’OM, Stéphane Martins redoute plus que jamais un départ prématuré de Bruno Genesio sur le banc marseillais.

L’OM traverse déjà une première zone de turbulences. Après avoir parfaitement lancé sa saison contre Strasbourg (4-0), l’OM s’est incliné à Monaco (0-2), avant de subir une nouvelle défaite dimanche soir au Vélodrome face au Paris FC (2-3).

Une inquiétude déjà autour de Genesio à l’OM

Lassine Sinayoko a inscrit un triplé pour le club parisien, tandis qu’Amine Gouiri a pourtant permis deux fois aux Marseillais de revenir au score. Avec seulement trois points après trois journées, la pression commence forcément à monter autour de Bruno Genesio.Pour Stéphane Martins, chroniqueur spécialisé sur l’OM, la situation mérite une attention particulière.

Le consultant redoute notamment que Bruno Genesio finisse par perdre patience si les difficultés se prolongent, surtout dans un contexte où l’effectif marseillais pourrait encore être amené à évoluer. « Si tu commences avec quatre défaites en cinq journées de Ligue 1 et que tu sais qu’il va y avoir encore des départs au mercato d’hiver… C’est monstrueux qu’il soit là mais ce n’est pas un magicien et au bout d’un moment, il risque d’en avoir marre », a-t-il expliqué sur Maritima avec son franc-parler habituel. Une sortie qui traduit surtout la crainte de voir le technicien arriver rapidement à ses limites dans un environnement particulièrement exigeant.

L’OM déjà sous pression ?

La défaite contre le Paris FC a accentué les inquiétudes. Après le revers à Monaco, l’OM devait impérativement réagir au Vélodrome. Mais malgré deux buts d’Amine Gouiri, les Marseillais ont encore affiché de grosses lacunes défensives. Le Paris FC en a profité pour s’imposer 3-2 grâce notamment au triplé de Sinayoko. Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas cherché à minimiser les problèmes de son équipe. « On a fait une entame catastrophique », a reconnu l’entraîneur, qui a également estimé que l’OM avait laissé « beaucoup trop d’espaces » à son adversaire. Le technicien a même admis que le troisième but symbolisait les difficultés actuelles de son équipe, avec « un manque d’équilibre » et une défense qu’il a jugée trop naïve.

C’est précisément ce contexte qui inquiète Stéphane Martins. L’été marseillais a été particulièrement mouvementé, avec plusieurs départs importants et un effectif profondément remanié. L’OM n’a par ailleurs enregistré aucune arrivée durant le mercato estival, ce qui laisse Genesio avec un groupe qu’il doit rapidement parvenir à faire fonctionner. Le problème est donc autant sportif que structurel. Genesio doit obtenir des résultats tout en construisant une équipe compétitive avec des joueurs qui n’ont pas forcément encore tous les automatismes. Et pour Stéphane Martins, le risque est que cette situation finisse par peser sur l’entraîneur lui-même.

Un calendrier qui ne laisse aucun répit

Le timing est d’autant plus délicat que l’OM doit rapidement réagir. Après cette défaite contre le Paris FC, Marseille ne compte que trois points en trois journées et devra désormais se déplacer à Rennes avant de recevoir le PSG. Deux rendez-vous particulièrement importants pour Bruno Genesio. Un nouveau revers pourrait évidemment accentuer la pression autour du technicien.

Pour autant, aucun départ de Bruno Genesio n’est annoncé à ce stade. Le coach reste en place et a lui-même insisté sur la qualité de son groupe ainsi que sur la nécessité de travailler pour corriger les problèmes. Mais à Marseille, la patience est rarement infinie. Et si les défaites continuent de s’accumuler, la question de l’avenir de Genesio pourrait rapidement devenir beaucoup plus brûlante.