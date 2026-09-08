Pronostic PSG – Slovan Bratislava : le réveil de Paris passera-t-il par la C1 ?

Voici l’analyse complète de match de la première journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre le PSG et le Slovan Bratislava, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain remet une nouvelle fois sa couronne en jeu. Pour son premier match de phase de ligue de la saison, le club de la capitale débute par une affiche abordable avec la réception, ce mercredi (21h), du Slovan Bratislava de Yaya Touré. Toujours sans victoire après trois matchs de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique tenteront de profiter de ce rendez-vous européen pour lancer enfin leur saison.

Ligue des Champions – PSG vs Slovan Bratislava

Mercredi 9 septembre 2026 · 21h · Parc des Princes

PSG : lancer enfin sa saison

Difficile de faire mieux sur la scène européenne que le Paris Saint-Germain depuis deux ans. Après avoir décroché la première Ligue des Champions de son histoire en 2025, le club de la capitale a réussi à conserver son titre la saison dernière. Onzièmes de la phase de ligue, les Parisiens avaient ensuite éliminé Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich avant de venir à bout d’Arsenal aux tirs au but en finale (1-1, 4-3 tab).

Le début de saison 2026-2027 est cependant beaucoup moins convaincant. Vainqueur d’Aston Villa (2-1) en Supercoupe d’Europe, le PSG s’est ensuite incliné contre le RC Lens (1-2) lors du Trophée des Champions avant de connaître un démarrage compliqué en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique sont toujours à la recherche de leur première victoire en championnat.

Paris reste néanmoins une véritable machine sur la scène européenne. Le double champion en titre n’a perdu aucun de ses 11 derniers matchs de Ligue des Champions et n’a connu qu’une seule défaite lors de ses dix dernières rencontres européennes disputées au Parc des Princes.

Le PSG avait surtout impressionné par sa puissance offensive la saison dernière en inscrivant 45 buts en Ligue des Champions, égalant le record établi par le FC Barcelone en 1999-2000. Et malgré les départs de Bradley Barcola et Gonçalo Ramos notamment, Luis Enrique dispose toujours d’un secteur offensif particulièrement fourni.

Ousmane Dembélé devrait retrouver une place de titulaire pour cette première européenne. Le Ballon d’Or 2026 pourrait être accompagné de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tandis que Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz devraient composer l’entrejeu. Face à un adversaire largement inférieur sur le papier, Paris aura une occasion idéale de retrouver de la confiance.

Slovan Bratislava : le petit poucet veut créer l’exploit

Le Slovan Bratislava retrouve la phase principale de la Ligue des Champions après une saison d’absence. Le club slovaque ne la dispute que pour la deuxième fois de son histoire après une première expérience particulièrement compliquée en 2024-2025.

Les Slovaques avaient alors terminé à la 35e place sur 36 équipes en perdant leurs huit rencontres. Leur parcours avait notamment été marqué par de lourdes défaites et leurs huit matchs avaient produit pas moins de 34 buts, soit une moyenne supérieure à quatre réalisations par rencontre.

Après avoir manqué la Ligue des Champions la saison dernière et terminé seulement 29e de la phase de ligue de Ligue Conférence, le Slovan a dû passer par trois tours de qualification cet été pour retrouver la C1. Les hommes de Yaya Touré ont successivement éliminé Iberia Tbilissi (3-1 sur l’ensemble des deux matchs), Mjällby (4-1), puis Celje lors des barrages (3-2 après prolongation).

Le début de saison en championnat est en revanche devenu plus compliqué. Après avoir bien commencé, le Slovan reste sur deux défaites consécutives contre Michalovce (1-2) et Dunajská Streda (0-2). Le champion de Slovaquie en titre pointe désormais à la quatrième place de son championnat après six journées.

Yaya Touré dispose malgré tout de quelques armes offensives pour tenter de gêner la défense parisienne. Andraz Sporar, auteur de 12 buts et six passes décisives en championnat la saison dernière, devrait notamment débuter en pointe. Suleiman Camara s’est également montré à son avantage pendant les qualifications européennes avec deux buts et une passe décisive.

Les confrontations entre les deux équipes

Le PSG et le Slovan Bratislava ne se sont encore jamais affrontés en Ligue des Champions. Les deux clubs se connaissent néanmoins puisqu’ils avaient croisé le fer à deux reprises lors de la phase de groupes de Ligue Europa 2011-2012.

Les Parisiens avaient d’abord été accrochés en Slovaquie (0-0) avant de s’imposer de justesse au Parc des Princes lors du match retour (1-0) grâce à un but de Javier Pastore.

Quinze ans plus tard, le rapport de force est évidemment totalement différent. Paris s’est depuis installé parmi les meilleures équipes européennes tandis que le Slovan n’a jamais remporté le moindre match lors d’une phase principale de Ligue des Champions.

Les compos probables

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Absent : Aucun.

La compo probable du Slovan Bratislava : Takac – Blackman, Bajric, Markovic, Cruz – Martinez, Pokorny – Barseghyan, Ibrahim, Camara – Sporar.

Absent : Kukharevych (blessé).

Les joueurs à suivre

Ousmane Dembélé (PSG) : toujours à la recherche de son premier but de la saison, le Ballon d’Or 2026 pourrait profiter de cette première journée de Ligue des Champions pour débloquer son compteur. Après ses 20 réalisations la saison dernière, l’international français reste l’une des principales armes offensives de Luis Enrique. Sa vitesse, sa qualité dans les un-contre-un et sa capacité à permuter sur tout le front de l’attaque devraient poser énormément de problèmes à une défense slovaque qui s’apprête à subir un énorme test au Parc des Princes.

Andraz Sporar (Slovan Bratislava) : l’avant-centre slovène sera l’un des principaux espoirs du Slovan pour tenter de faire douter Paris. Auteur de 12 buts et six passes décisives en championnat la saison dernière, Sporar possède davantage d’expérience européenne que beaucoup de ses coéquipiers. Le Slovan devrait disposer de peu d’occasions et devra donc compter sur l’efficacité de son attaquant pour exploiter les éventuelles situations de contre.

Les tendances de cotes : aucun suspense pour les bookmakers

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire PSG (1) ≈ 1,05 ≈ 93 % PSG immense favori Match nul (X) ≈ 13,00 ≈ 5 % Très grosse surprise Victoire Slovan (2) ≈ 30,00 ≈ 2 % Exploit monumental

Les bookmakers ne semblent laisser quasiment aucune chance au Slovan Bratislava. Selon les probabilités calculées à partir des cotes, le PSG possède environ 93 % de chances de remporter la rencontre, contre seulement 5 % pour le match nul et 2 % pour un succès slovaque.

Un tel écart s’explique évidemment par la différence considérable de qualité entre les deux effectifs. Paris est double champion d’Europe en titre et reste invaincu depuis 11 rencontres en Ligue des Champions, alors que le Slovan avait perdu ses huit matchs lors de sa seule participation à la phase principale en 2024-2025.

La méforme actuelle du PSG en championnat apporte tout de même une petite inconnue. Les Parisiens n’ont pas encore trouvé leur rythme de croisière sur la scène nationale et pourraient manquer de confiance. Mais la réception du champion slovaque semble justement constituer une excellente occasion de remettre la machine en route.

Nos pronostics pour PSG – Slovan Bratislava

PSG gagne avec au moins trois buts d’écart : la cote d’une simple victoire parisienne est beaucoup trop faible pour présenter un réel intérêt. Le handicap permet d’aller chercher un scénario plus ambitieux. Le PSG avait inscrit 45 buts en Ligue des Champions la saison dernière et retrouve un adversaire qui avait perdu ses huit rencontres lors de sa précédente participation à la phase de ligue. Le Slovan reste également sur deux défaites consécutives en championnat. Si Paris ouvre rapidement le score, les espaces pourraient devenir de plus en plus nombreux au fil de la rencontre.

: la cote d’une simple victoire parisienne est beaucoup trop faible pour présenter un réel intérêt. Le handicap permet d’aller chercher un scénario plus ambitieux. Le PSG avait inscrit 45 buts en Ligue des Champions la saison dernière et retrouve un adversaire qui avait perdu ses huit rencontres lors de sa précédente participation à la phase de ligue. Le Slovan reste également sur deux défaites consécutives en championnat. Si Paris ouvre rapidement le score, les espaces pourraient devenir de plus en plus nombreux au fil de la rencontre. PSG marque dans les deux mi-temps : plutôt que de miser uniquement sur un nombre élevé de buts, il peut être intéressant de compter sur une domination parisienne tout au long de la rencontre. Le club de la capitale devrait monopoliser le ballon et installer très rapidement son adversaire dans sa moitié de terrain. Avec Dembélé, Kvaratskhelia, Doué ou encore les projections de ses milieux, Paris dispose de suffisamment d’armes pour se montrer dangereux avant comme après la pause.

: plutôt que de miser uniquement sur un nombre élevé de buts, il peut être intéressant de compter sur une domination parisienne tout au long de la rencontre. Le club de la capitale devrait monopoliser le ballon et installer très rapidement son adversaire dans sa moitié de terrain. Avec Dembélé, Kvaratskhelia, Doué ou encore les projections de ses milieux, Paris dispose de suffisamment d’armes pour se montrer dangereux avant comme après la pause. Ousmane Dembélé buteur : le Ballon d’Or 2026 n’a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison et cette réception du Slovan pourrait représenter l’occasion parfaite de lancer son compteur. Auteur de 20 buts la saison dernière, l’international français devrait retrouver une place de titulaire dans l’attaque parisienne. Face à un adversaire qui devrait subir énormément de situations, Dembélé devrait bénéficier de plusieurs occasions pour débloquer enfin son compteur.

Score possible

PSG 4-0 Slovan Bratislava : le début de saison parisien incite à une certaine prudence, mais l’écart entre les deux équipes paraît considérable. Le PSG retrouve surtout une compétition dans laquelle il n’a plus perdu depuis 11 rencontres et dans laquelle il avait inscrit 45 buts la saison dernière. Le Slovan arrive de son côté au Parc des Princes après deux défaites consécutives en championnat et reste marqué par ses huit revers en huit matchs lors de sa précédente participation à la phase principale. Paris pourrait donc profiter de cette affiche très abordable pour retrouver de la confiance et commencer la défense de son titre par une large victoire.