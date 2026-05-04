Pronostic Arsenal – Atlético Madrid : qui affrontera le PSG ou le Bayern en finale ?

Voici l’analyse complète de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre Arsenal et l’Atlético Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Arsenal reçoit, ce mardi (21h) à l’Emirates Stadium, l’Atlético Madrid pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. Après un match nul au match aller au terme d’un match assez fermé (1-1), les deux équipes restent en position d’arracher leur qualification pour la finale, où elles pourraient retrouver le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich. Les Gunners disposent toutefois d’un léger avantage après avoir évité la défaite à l’extérieur.

Ligue des Champions – Arsenal vs Atlético Madrid

Mardi 5 mai 2026 · 21h · Emirates Stadium

Arsenal : transformer l’avantage psychologique en qualification

Revenir de Madrid avec un nul (1-1) n’est jamais anodin, et Arsenal l’a fait avec sérieux. Sans forcément briller, les hommes de Mikel Arteta ont su répondre au défi physique imposé par l’Atlético, tout en montrant une certaine maîtrise dans les temps faibles.

À domicile, les Londoniens devraient logiquement reprendre le contrôle du ballon et chercher à installer leur jeu. L’Emirates Stadium pourrait jouer un rôle clé dans cette rencontre, notamment si Arsenal parvient à ouvrir le score. Dans ce cas, les Gunners auraient toutes les cartes en main pour gérer le tempo face à une équipe espagnole moins à l’aise lorsqu’elle doit faire le jeu.

Néanmoins, Arsenal devra se montrer bien plus tranchant dans les trente derniers mètres. Lors du match aller, les occasions franches ont été rares, et ce manque d’efficacité pourrait coûter cher dans une rencontre aussi serrée. La gestion des transitions défensives sera également primordiale pour éviter toute mauvaise surprise.

Atlético Madrid : une équipe taillée pour ce genre de rendez-vous

Comme souvent sous les ordres de Diego Simeone, l’Atlético Madrid s’appuie sur une organisation défensive très rigoureuse et une capacité à exploiter la moindre faille adverse. Le match aller a encore confirmé cette identité : peu d’espaces, beaucoup d’intensité et une gestion parfaite des moments clés.

À Londres, les Colchoneros devraient adopter une approche similaire, avec un bloc compact et des sorties rapides vers l’avant. L’objectif sera clair : frustrer Arsenal et capitaliser sur une erreur ou un coup de pied arrêté.

Même si l’Atlético a parfois montré des limites loin de ses bases cette saison, son expérience dans les matchs à élimination directe reste un atout majeur. Dans ce type de confrontation, une seule occasion peut suffire pour faire basculer le destin d’une double confrontation.

Les confrontations récentes

Les affrontements entre ces deux équipes restent peu nombreux, mais ils offrent généralement des scénarios très équilibrés et disputés.

Sur les quatre confrontations de l’histoire entre les deux équipes :

Atlético Madrid : 1 victoire

Arsenal : 1 victoire

Matchs nuls : 2

Un bilan globalement homogène, qui confirme la difficulté de départager ces deux formations.

Les compos probables

La compo probable d’Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Martinelli.

Absents : Timber, Merino, Havertz (blessés).

La compo probable de l’Atlético Madrid : Oblak – Llorente Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez.

Absents : Gimenez, Barrios, N. Gonzalez (blessés).

Les joueurs à suivre

Viktor Gyökeres (Arsenal) : déjà décisif lors de la première manche avec un but, l’attaquant suédois sera encore au cœur des attentes côté londonien. Par son impact physique, ses appels dans la profondeur et sa capacité à peser sur une défense, il représente une menace constante pour l’arrière-garde madrilène.

Julián Álvarez (Atlético Madrid) : lui aussi buteur à l’aller, l’Argentin incarne le danger offensif principal des Colchoneros. Très mobile et clinique dans la surface, il pourrait profiter de la moindre situation pour faire basculer cette demi-finale retour.

Les tendances de cotes : Arsenal largement favori

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Arsenal 1,64 61 % Favori logique à domicile Match nul 3,90 26 % Option crédible dans un match fermé Victoire Atlético 4,80 21 % Outsider dangereux

Les bookmakers accordent un net avantage à Arsenal, porté par son statut à domicile et le résultat de l’aller, mais restent prudents face à la capacité de l’Atlético à créer la surprise dans ce type de rendez-vous.

Nos pronostics pour Arsenal – Atlético Madrid

Victoire d’Arsenal : portés par leur public et avec l’avantage du match aller, les Gunners semblent avoir les armes pour faire la différence dans ce match retour, surtout face à un Atlético qui pourrait subir.

Moins de 2,5 buts : malgré ce statut de favori, Arsenal devrait faire face à un bloc très compact. Le match a de fortes chances de rester fermé, avec peu d’occasions franches.

Score possible

1-0 pour Arsenal : un scénario cohérent avec la physionomie attendue, où les Londoniens finissent par faire la différence sur un détail sans pour autant se mettre à l’abri rapidement.