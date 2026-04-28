PSG – Bayern Munich : Paris remporte un match de folie, les notes des Parisiens

Le PSG a battu ce mardi soir le Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Il y a tout eu dans cette première manche : de l’intensité, du spectacle, des buts, des rebondissements et du suspense.

Au terme d’un match de folie, le Paris Saint-Germain s’est imposé face au Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de la Ligue des Champions et prend une petite option pour la qualification pour la finale avant le match retour à l’Allianz Arena.

Après un début de match à l’avantage des Bavarois, Harry Kane a ouvert le score sur pénalty (17e), avant que les Parisiens ne renversent le match grâce à des buts de Khvicha Kvaratskhelia (24e) et Joao Neves (33e). Si Michael Olise a rapidement remis les deux équipes à égalité (41e), les champion d’Europe en titre ont repris l’avantage juste avant la pause grâce à un but sur pénalty d’Ousmane Dembélé (45+5e).

En seconde période, le match est reparti sur les mêmes bases. Dans un Parc des Princes en fusion, les Franciliens ont pris trois buts d’avance grâce à deux nouvelles réalisations de Khvicha Kvaratskhelia (56e) et Ousmane Dembélé (58e), avant de voir revenir les Bavarois à un but après les réalisations de Dayot Upamecano (65e) et Luis Diaz (68e).

Les notes des Parisiens

Matvey Safonov (5) : Le gardien du PSG n’est coupable sur aucun des quatre buts bavarois et s’est signalé par une belle parade devant Michael Olise (19e) et de nombreuses sorties aériennes précieuses.

Acharf Hakimi (6) : Laissant souvent le marquage de Luis Diaz à Marquinhos, le Marocain a pu souvent apporter le danger sur son couloir droit, et a été récompensé de ses efforts par une passe décisive pour le deuxième but de Khvicha Kvaratskhelia (56e).

Marquinhos (3) : Averti dès le début de match (12e), le Brésilien n’est pas exempt de tout reproche sur le but de Michael Olise, ne montant pas sur l’ancien joueur de Crystal Palace (41e), et a souvent été pris par la vitesse de Luis Diaz, notamment sur le but du Colombien (68e).

Willian Pacho (2) : Coupable sur deux buts des Allemands, d’abord en fauchant Luis Diaz sur le pénalty marqué par Harry Kane (18e), puis en perdant le marquage de Dayot Upamecano (65e), et globalement dominé dans les duels, l’Équatorien a été très en deçà de son niveau ce soir.

Nuno Mendes (4) : En première période, le Portugais a pris le bouillon défensivement face à la percussion et aux dribbles de Michael Olise, avant de se montrer un peu plus solide en seconde période. Remplacé par Lucas Hernandez (84e).

Vitinha (5) : De retour après deux matchs d’absence, le milieu de terrain parisien s’est souvent fait transpercer défensivement par les vagues offensives bavaroises, montant trop haut pour presser, mais a été comme à son habitude le métronome du jeu parisien.

Warren Zaïre-Emery (5) : Le Français a été précieux dans la récupération, mais a été assez discret dans la construction du jeu. Remplacé par Fabian Ruiz (64e).

Joao Neves (7) : Auteur du deuxième but du PSG de la tête en surprenant tout le monde sur un corner (33e), le Portugais a aussi fait un gros travail défensif.

Désiré Doué (6) : Deux fois passeur décisif pour Khvicha Kvaratskhelia (24e), puis pour Ousmane Dembélé (58e), l’ancien Rennais a été remuant sur son côté droit, surtout en première période. Remplacé par Bradley Barcola (70e).

Khvicha Kvaratskhelia (8) : La lumière est encore venu du Géorgien, qui a égalisé en début de match d’une frappe du pied droit qui s’est logé dans le petit filet de Manuel Neuer (24e), avant de s’offrir un doublé d’un tir puissant après un service d’Achraf Hakimi (56e). Plus globalement, l’ancien joueur de Naples a été une nouvelle inarrêtable dans le jeu. Remplacé par Senny Mayulu (84e).

Ousmane Dembélé (8) : Passeur décisif sur le but de la tête de Joao Neves (33e) et auteur, lui aussi, d’un doublé, d’abord sur pénalty (45+5e), puis d’une frappe bien placé (58e), l’ancien Barcelonais a sorti un match de Ballon d’Or.

Par notre correspondant au Parc des Princes, Fabien Chorlet.