RC Lens : la Coupe du Monde gâche un dossier mercato des Sang et Or

À quelques heures de l’entrée en lice de la Bosnie-Herzégovine au Mondial 2026, le RC Lens a officialisé le forfait de son défenseur Nidal Čelik pour l’ensemble de la compétition.

Coup dur pour le RC Lens et la Bosnie-Herzégovine. Le défenseur lensois Nidal Čelik ne disputera finalement pas la Coupe du Monde 2026. Touché juste avant le début du tournoi, le joueur a dû quitter le rassemblement de sa sélection, comme l’a confirmé le club artésien dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Le RC Lens a tenu à apporter son soutien à son jeune défenseur : « Touché à la veille de l’entrée en lice de la Bosnie-Herzégovine ce vendredi, le défenseur artésien est contraint de quitter sa sélection et manquera la Coupe du Monde. Bon rétablissement Nidal, le Racing est avec toi », a indiqué le club nordiste.

Une absence particulièrement regrettable pour le sélectionneur Sergej Barbarez, qui comptait sur le joueur pour affronter le Canada, la Suisse et le Qatar dans le groupe B. Le Lensois devait s’inscrire dans la rotation défensive des Dragons pour ce Mondial.

Une mauvaise nouvelle qui impacte le mercato ?

Du côté du RC Lens, cette nouvelle tombe également au mauvais moment. Le défenseur, qui a connu une saison mitigée, faisait partie des joueurs surveillés par le staff pour cette grande compétition internationale. Sa participation aurait pu lui offrir une exposition importante et, indirectement, valoriser le club sur la scène mondiale. En effet, il aurait même pu rapporter un beau chèque au Racing cet été en cas de bonnes performances lors du Mondial, même avec des entrées en jeu.

Mais Celik est désormais contraint de déclarer forfait pour l’intégralité du tournoi, et le RCL gardera quand même un œil attentif sur ses autres Mondialistes : Risser, Abdulhamid, et Masuaku.