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FRANCE

RC Lens : une pépite lensoise plébiscitée en Ligue 1 ? Les supporters n’y reviennent pas

Par Louis Chrestian - 7 Avr 2026, 08:30
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À l’heure où la Ligue 1 s’apprête à élire sa pépite du mois de mars, un nom surprend et divise : Nidal Celik. Le jeune défenseur du RC Lens figure parmi les trois finalistes… une présence loin de faire l’unanimité.

Face à lui, deux autres profils séduisants : Arthur Avom et Aladji Bamba. Mais c’est bien Celik qui concentre toutes les attentions.

Une ascension express… mais contestée

Utilisé avec parcimonie en début de saison, Nidal Celik a vu son temps de jeu exploser ces dernières semaines. La raison ? Les absences de Jonathan Gradit et de Samson Baidoo, qui ont contraint le staff lensois à revoir ses plans.

Propulsé titulaire, le jeune défenseur enchaîne les matchs et gagne en visibilité. Suffisant pour taper dans l’œil de la Ligue 1… mais pas forcément celui des supporters.

Des supporters sceptiques

Du côté des fans lensois, l’incompréhension domine. La nomination de Celik dans le top 3 des pépites du mois de mars suscite de nombreuses réactions.

“Il ne mérite pas d’y figurer”

Un sentiment largement partagé, certains estimant même que le défenseur ne devrait pas être titulaire dans l’effectif actuel. Beaucoup militent pour un retour sur le banc une fois les cadres absents de retour, voire un changement tactique avec une défense à quatre.

Une occasion de renverser la tendance ?

Cette nomination, aussi controversée soit-elle, représente malgré tout une opportunité pour Nidal Celik. Celle de prouver sa valeur, de faire taire les critiques et de s’imposer durablement dans la rotation lensoise.

Reste à savoir si le jeune défenseur saura transformer cette exposition en véritable tremplin… ou si le doute continuera de planer autour de lui.

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