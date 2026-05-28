RC Lens : nouveau rebondissement pour l’avenir de Pierre Sage

Si Pierre Sage a de nombreux courtisants pour quitter le RC Lens, le principal d’entre eux se rapproche d’une autre option pour son banc.

Le RC Lens doit sûrement observer avec attention les mouvements du marché des entraîneurs en Europe, dans un contexte où le nom de Pierre Sage circule du côté de Crystal Palace. Et pour cause : l’avenir d’Andoni Iraola, coach espagnol actuellement sur le départ de Bournemouth après une saison remarquable conclue à la 6e place de Premier League et une qualification européenne historique, semble désormais se dessiner du côté de… Palace.

Selon La Gazzetta dello Sport, le technicien espagnol de 43 ans aurait tranché entre plusieurs options majeures. L’AC Milan, pourtant très intéressé, aurait été écarté en raison d’un projet jugé trop instable, sans Ligue des Champions et avec une reconstruction sportive importante à mener. À l’inverse, Crystal Palace aurait convaincu Iraola grâce à un projet sportif plus structuré et un budget mercato nettement supérieur, estimé jusqu’à trois fois celui du club lombard.

Dans ce contexte, les Eagles, récents vainqueurs de la Ligue Europa Conférence et désormais qualifiés pour l’Europa League, s’apprêtent à tourner la page Oliver Glasner. Le coach autrichien, artisan du renouveau du club londonien, quitte Selhurst Park après une fin de cycle marquée par un sacre européen historique.

Sage toujours aussi énigmatique sur son avenir

C’est ici que le RC Lens entre en ligne de compte. En effet, le nom de Pierre Sage, coach lensois, est notamment cité parmi les profils étudiés par Crystal Palace pour la succession de Glasner, aux côtés d’autres techniciens de Premier League et d’Europe.

Sans implication directe pour le moment, le RC Lens restait logiquement attentif à ces mouvements qui pourraient rebattre les cartes de son mercato, alors que Sage laisse planer le doute sur son avenir dans l’Artois. Outre Palace, Francfort a également été cité parmi les clubs intéressés par Sage. Mais ce dernier ne devrait donc pas rejoindre les Eagles… et c’est déjà ça.