RC Lens : Sage se fait défoncer par Rothen après sa sortie sur son avenir

Après ses propos mitigés sur son avenir au RC Lens, Pierre Sage a vivement été critiqué par Jérôme Rothen sur RMC.

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mardi, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots au sujet de Pierre Sage. Pour l’ancien international français, les déclarations du coach lensois sur son avenir ne laissent aucune place au doute sur ses intentions :

« Il n’y a pas d’indécision. Il est très clair. Quand tu parles comme il le fait, c’est que tu veux partir. C’est triste de finir une aventure comme ça. Ses déclarations, c’est du manque de respect. » Lens - Nice Coupe de France · 2025/26 ⚽ Buteur : Guessand 3.31 ▲ = 33.10€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 1.60 ▲ = 16.00€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Une sortie médiatique forte, qui a immédiatement alimenté les discussions autour de la communication du technicien du RC Lens.

Une communication jugée trop prudente

Au cœur de la critique de Rothen : le discours de Pierre Sage autour de son avenir. S’il avait répondu sur Téléfoot que « oui », il sera l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine, il a livré une nouvelle réponse différente sur RMC lundi soir. « L’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu’aujourd’hui il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent, mais dans l’absolu on est sur une grosse tendance lensoise quand même. J’ai quand même plutôt bien fonctionné cette année et j’ai peut-être aussi envie de laisser ce sentiment-là et de ne pas décevoir. Je sais aussi qu’un départ serait une déception pour certaines personnes, c’est vraiment un sentiment mitigé. Je suis quand même très attaché aux gens de ce club. C’est pour ça que je me pose aussi beaucoup de questions », a-t-il détaillé.

Selon Rothen, cette posture manque d’ambition et envoie un signal brouillé, alors même que le club artésien a terminé 2e avec la Coupe de France en poche, va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, et peut même glaner un nouveau titre grâce au Trophée des Champions prévu mi-août. Une lecture que beaucoup de supporters partagent d’ailleurs.

Une polémique révélatrice

Ce nouvel épisode illustre un débat récurrent dans le football français : faut-il privilégier la prudence dans le discours public ou assumer pleinement ses ambitions ?

Entre communication maîtrisée et exigence de transparence, le cas Pierre Sage cristallise des visions opposées du management médiatique, avec le RC Lens en toile de fond.