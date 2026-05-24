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FRANCE

RC Lens : Pierre Sage rêve d’un autre club que l’OL et Lens

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 13:40
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Pierre Sage (RC Lens)

Invité sur le plateau de Téléfoot, Pierre Sage a annoncé » qu’il restait au RC Lens cet été en rêvant tout de même d’un autre club de légende.

Alors que son nom circule sur le marché, Pierre Sage a tenu à clarifier une chose : son engagement actuel au RC Lens reste tourné vers le présent.

Sage rêve de Liverpool 

Sous contrat avec le RC Lens, Sage a confirmé qu’il se projetait bien dans la continuité avec le club artésien. Un signal de stabilité dans un contexte où les entraîneurs sont souvent annoncés un peu partout dès qu’une bonne saison est réalisée.

Interrogé sur son club de rêve, le coach n’a pas esquivé la question. Et sa réponse a immédiatement fait réagir : « On va rêver ensemble : Liverpool FC » Une déclaration simple, mais lourde de sens. Elle confirme que, malgré son attachement au projet lensois, Sage garde en tête des ambitions à très haut niveau.

Un profil qui monte sur le marché

Après ses passages remarqués sur différents bancs français, Pierre Sage continue de s’imposer comme un entraîneur en progression, apprécié pour sa gestion de groupe et sa capacité à faire évoluer ses équipes. Au RC Lens, il s’inscrit dans une logique de continuité, même si ce type de déclaration rappelle que le marché des entraîneurs reste toujours ouvert.

Du côté du RC Lens, ce genre de prise de parole est rarement anodin, mais ne remet pas en cause le projet immédiat du club. L’objectif reste de consolider les bases sportives, tout en sachant que les performances attirent naturellement les convoitises. Pour Sage, le message est double : engagement pour le présent, ambition assumée pour l’avenir.

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