OL Mercato : une nouvelle signature majeure bouclée à moindre coût !

L’OL frappe fort sur le marché des prolongations. En conservant son capitaine Corentin Tolisso, le club réalise un double coup stratégique : sécuriser un cadre majeur… tout en allégeant sa masse salariale.

L’information était attendue, elle est désormais en passe de se concrétiser. Corentin Tolisso, capitaine de l’Olympique Lyonnais, va prolonger son contrat de deux saisons supplémentaires avec son club formateur, soit jusqu’en 2029, alors que son bail courait initialement jusqu’en 2027.

Selon les informations de L’Équipe, un accord a été trouvé entre le joueur et les dirigeants lyonnais. La signature officielle devrait intervenir en début de semaine.

Un leader qui accepte un effort financier majeur

Le point central de ce dossier n’est pas seulement sportif, il est surtout économique. À 31 ans, Corentin Tolisso a accepté de revoir son salaire à la baisse pour poursuivre son aventure à l’OL.

Une décision forte de la part du milieu de terrain formé au club, qui confirme son attachement à Lyon, mais aussi sa volonté de s’inscrire dans un projet sur le long terme.

Dans un contexte où la DNCG encadre strictement les finances du club, cet effort salarial représente un levier important pour la direction afin de poursuivre sa restructuration budgétaire.

Un choix sportif et symbolique

Sur le terrain, Tolisso reste une pièce maîtresse du dispositif lyonnais. Auteur d’une saison 2025-2026 très aboutie (15 buts et 6 passesdé), il s’est imposé comme le leader technique et mental du vestiaire.

Son maintien constitue donc un signal fort envoyé au groupe : l’OL conserve son capitaine et son joueur le plus influent.

Au-delà de l’aspect contractuel, cette prolongation confirme aussi l’envie de Tolisso de terminer sa carrière au haut niveau dans son club formateur, avec un objectif clair : remporter un titre majeur sous les couleurs lyonnaises.