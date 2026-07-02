OL Mercato : Lyon officialise sa troisième recrue de l’été !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique Lyonnais poursuit son mercato estival avec l’officialisation de l’arrivée de Julien Duranville.

L’OL tient sa 3e recrue de l’été ! Après Kaïl Boudache et Mads Bidstrup, le club rhodanien a officialisé ce jeudi l’arrivée de Julien Duranville, ailier belge en provenance du Borussia Dortmund. Le joueur s’est engagé pour cinq saisons et portera les couleurs lyonnaises jusqu’au 30 juin 2031.

Pour convaincre le club allemand, l’OL a déboursé 5 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 3,5 millions d’euros de bonus. L’accord comprend également une clause d’intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value réalisée lors d’un futur transfert du joueur.

Un pari sur l’avenir pour Lyon

Considéré comme l’un des grands espoirs du football belge, Julien Duranville possède un profil explosif. Rapide, percutant et capable d’évoluer sur les deux ailes, il avait rejoint le Borussia Dortmund en provenance d’Anderlecht avant de voir sa progression freinée par plusieurs blessures. Malgré ces difficultés, son potentiel continue de séduire les observateurs européens.

À seulement 20 ans, l’international belge arrive à Lyon avec l’ambition de relancer sa carrière dans un environnement où les jeunes talents disposent souvent d’un temps de jeu important.

Une recrue qui s’inscrit dans le nouveau projet lyonnais

Avec cette signature, l’Olympique Lyonnais confirme sa volonté de miser sur des joueurs à fort potentiel capables de prendre de la valeur sportive et financière. Le recrutement de Julien Duranville s’inscrit dans une stratégie tournée vers l’avenir, tout en offrant à l’entraîneur une nouvelle solution offensive pour la saison à venir.

Avec cette officialisation, l’OL enregistre un renfort offensif prometteur et espère permettre à Julien Duranville de franchir un nouveau cap en Ligue 1 après une expérience contrastée en Bundesliga.