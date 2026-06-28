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FRANCE

OM, ASSE, RC Lens, Stade Rennais, OL : un coéquipier d’Haaland qui a choqué les Bleus vers un transfert en France ?

Par William Tertrin - 28 Juin 2026, 05:00

Buteur lors de la défaite de la Norvège face à la France (1-4), le milieu offensif Thelo Aasgaard a marqué des points grâce à de belles qualités. Une performance individuelle qui pourrait attirer l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1.

Vendredi soir, la France s’est imposée logiquement face à la Norvège sur le score de 4-1, lors d’un match globalement maîtrisé par les Bleus. Ousmane Dembélé a notamment inscrit un triplé, confirmant la supériorité française dans la rencontre.

Mais la Norvège a tout de même réussi à sauver l’honneur grâce à Thelo Aasgaard, auteur de l’ouverture de son équipe à la 21e minute. Bien placé dans la surface, le milieu offensif a profité d’un ballon mal renvoyé pour réduire l’écart et rappeler ses qualités de projection et de finition dans les petits espaces.

Aasgaard, un profil de plus en plus surveillé

Milieu offensif de formation, Aasgaard est un joueur capable d’évoluer entre les lignes, avec une bonne lecture des espaces et une capacité à se projeter rapidement vers la surface adverse.

Ses statistiques en sélection confirment une progression intéressante, avec déjà 6 buts sur ses 9 sélections. Ce type de profil correspond parfaitement aux tendances actuelles du marché : des milieux hybrides, capables de jouer entre 8 et 10, voire sur un côté, dans des systèmes flexibles, et surtout à un prix abordable (évalué à 2,8 millions d’euros sur Transfermarkt).

Pourquoi les clubs de Ligue 1 pourraient s’y intéresser

Dans un contexte où les clubs français cherchent des opportunités pas cher et à fort potentiel de développement, le nom d’Aasgaard peut logiquement remonter dans certaines shortlists. En Ligue 1, l’OM, le RC Lens, le Stade Rennais ou encore l’OL, voire l’ASSE en Ligue 2 pourraient être séduits par le profil du joueur des Rangers, où il a signé l’été dernier jusqu’en 2029.

Face à la France, Aasgaard n’a pas tout changé, mais il a confirmé une chose : il peut exister dans un match de très haut niveau, même dans une rencontre globalement dominée par l’adversaire.

Son but n’est pas seulement statistique : il illustre une capacité à se placer dans les bons espaces, à profiter des erreurs adverses et à rester lucide dans la zone de vérité. Des qualités qu’on aimerait vraiment voir en Ligue 1.

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