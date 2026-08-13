PSG Mercato : Paris a bouclé sa nouvelle recrue, ce n’est pas Mika Godts !

Le PSG tient une nouvelle recrue offensive. Selon Fabrizio Romano, le club parisien a bouclé l’arrivée de Ferran Torres en provenance du FC Barcelone.

Le PSG accélère encore sur le marché des transferts. Alors que le nom de Mika Godts circulait avec insistance ces derniers jours, c’est finalement Ferran Torres qui devrait être la prochaine recrue offensive du club de la capitale.

Selon Fabrizio Romano, le dossier est désormais bouclé. Le journaliste italien a annoncé un « Here we go » pour le transfert de l’attaquant espagnol, confirmant un accord entre le PSG et le FC Barcelone. L’opération doit rapporter 50 millions d’euros au Barça.

Ferran Torres va rejoindre le PSG

Le dossier Ferran Torres était entré dans sa dernière ligne droite ces derniers jours. Les discussions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont intensifiées, avec un accord qui était annoncé comme imminent.

Le joueur de son côté aurait clairement affiché sa préférence pour Paris. D’après Fabrizio Romano, Ferran Torres ne voulait que le PSG, ce qui a largement facilité les négociations entre les différentes parties. Le transfert est désormais considéré comme conclu.

Cette arrivée intervient alors que Paris cherche à renforcer son secteur offensif. Le PSG est notamment confronté aux mouvements possibles autour de Bradley Barcola, annoncé dans le viseur de Liverpool. Le club parisien travaille parallèlement sur plusieurs pistes afin de conserver une profondeur importante sur les ailes.

50 millions d’euros pour Barcelone

Pour le FC Barcelone, cette opération représente une rentrée financière conséquente. Les dernières informations faisaient état d’une transaction autour de 50 millions d’euros, alors que les négociations avaient connu plusieurs étapes avant d’aboutir.

Ferran Torres quitte donc la Catalogne après plusieurs saisons sous le maillot blaugrana. Son départ prend une dimension particulière après son rôle majeur avec l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026 : il est devenu l’un des héros de la finale remportée par la Roja.

Le Barça aurait d’ailleurs autorisé le joueur à ne pas participer à l’entraînement alors que les dernières formalités de son transfert vers Paris étaient réglées.

Et Mika Godts dans tout ça ?

Le nom de Mika Godts reste toutefois très présent dans les plans du PSG. Le jeune ailier belge de l’Ajax était devenu une cible prioritaire du club parisien, avec une offre annoncée autour de 45 millions d’euros et des discussions déjà bien avancées.

Le recrutement de Ferran Torres ne signifie donc pas nécessairement que Paris abandonne cette piste. Plusieurs sources ont récemment évoqué la volonté du PSG de finaliser les deux opérations, Ferran Torres et Mika Godts, afin de renforcer considérablement son attaque.

Le PSG pourrait ainsi frapper deux fois sur les ailes dans les prochaines semaines. Une perspective qui prend encore plus de sens si le départ de Bradley Barcola vers Liverpool venait à se concrétiser.

Le PSG continue de se renforcer

Avec Ferran Torres, Paris s’apprête donc à ajouter une nouvelle arme offensive à l’effectif de Luis Enrique. Polyvalent et capable d’évoluer sur plusieurs positions de l’attaque, l’international espagnol offre une solution supplémentaire à l’entraîneur parisien.

Le dossier est désormais annoncé comme bouclé par Fabrizio Romano : Ferran Torres va rejoindre le PSG pour une opération de 50 millions d’euros. Et contrairement à ce que pouvaient laisser penser les dernières rumeurs, ce n’est donc pas Mika Godts qui est le prochain joueur à débarquer à Paris. Mais le jeune Belge pourrait bien être le suivant.