PSG Mercato : Al-Khelaïfi a un nouveau rêve fou, ça sera 500 millions d’euros !

Le PSG continue de regarder du côté de l’Espagne. Alors que Ferran Torres est annoncé tout proche de Paris, Nasser Al-Khelaïfi aurait également coché le nom de Pau Cubarsí, le jeune défenseur du FC Barcelone.

Le mercato du PSG pourrait prendre une nouvelle tournure espagnole. Après avoir avancé sur le dossier Ferran Torres, le club de la capitale garderait un œil très attentif sur un autre international espagnol du FC Barcelone : Pau Cubarsí.

D’après les informations rapportées par Tuttosport ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi apprécie particulièrement le profil du jeune défenseur catalan. Le président parisien serait séduit par sa maturité, sa qualité technique et surtout sa capacité à participer à la construction depuis l’arrière. Des qualités qui correspondent parfaitement au football pratiqué par le PSG.

Le PSG pense déjà à l’après-Marquinhos

À Paris, Pau Cubarsí pourrait représenter davantage qu’une simple opportunité de marché. Le défenseur de 19 ans serait considéré comme un potentiel successeur de Marquinhos, dont l’avenir finira inévitablement par poser question compte tenu de son âge et de son immense carrière au PSG.

Cubarsí possède justement le profil recherché pour assurer cette transition. Formé à La Masia, l’Espagnol s’est rapidement imposé au plus haut niveau grâce à son intelligence de jeu et son aisance balle au pied. Le FC Barcelone souligne notamment sa capacité à casser les lignes par la passe depuis son poste de défenseur central.

Cette dimension technique serait particulièrement appréciée par les dirigeants parisiens. Le PSG souhaite continuer à construire une équipe capable de contrôler les rencontres par la possession et de relancer proprement depuis sa défense. Dans cette optique, Cubarsí coche de nombreuses cases.

Un dossier extrêmement compliqué pour le PSG

Reste un obstacle de taille : le FC Barcelone n’a absolument aucune intention de brader son joyau. Le club catalan a prolongé Cubarsí en février 2025 jusqu’au 30 juin 2029, preuve de l’importance accordée au défenseur dans le projet blaugrana.

Le Barça avait déjà protégé son jeune joueur avec une clause libératoire de 500 millions d’euros lors de sa précédente prolongation. La situation contractuelle actuelle rend donc une offensive parisienne particulièrement difficile à concrétiser.

Le PSG connaît toutefois bien le chemin menant de Barcelone à Paris. Le club francilien a déjà recruté plusieurs joueurs issus du Barça au fil des années et ne semble pas vouloir renoncer à l’idée de s’offrir les talents les plus convoités du club catalan.

Après Ferran Torres, Cubarsí ?

Le timing est d’ailleurs particulièrement intéressant. Ferran Torres est annoncé tout proche du PSG, avec des informations faisant état d’un accord entre Paris et le FC Barcelone. L’attaquant espagnol aurait même manqué les deux derniers entraînements du Barça alors que son départ se précise.

Le PSG pourrait donc profiter de cette nouvelle proximité avec le Barça pour se renseigner davantage sur Cubarsí. Mais contrairement à Torres, son départ semble aujourd’hui beaucoup plus difficile à envisager.

Pour autant, le nom de Pau Cubarsí pourrait bien revenir régulièrement dans les prochaines fenêtres du mercato PSG. Nasser Al-Khelaïfi apprécie son profil, Paris cherche à préparer l’avenir de sa défense et le jeune Espagnol représente précisément le type de joueur que le club souhaite attirer : jeune, déjà expérimenté au plus haut niveau et doté d’une énorme marge de progression.

Pour le moment, il ne s’agit donc pas d’un transfert imminent. Mais le PSG aurait bien placé Pau Cubarsí sur sa liste des rêves pour l’avenir. Et après Ferran Torres, Paris pourrait encore tenter de piocher au Barça.