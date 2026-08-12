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FRANCE

PSG, FC Barcelone : Le transfert à 55 M€ franchit sa dernière étape

Par Louis Chrestian - 12 Août 2026, 21:49
PSG, FC Barcelone : Le transfert à 55 M€ franchit sa dernière étape

Le transfert de Ferran Torres au PSG serait désormais bouclé. Dispensé de la reprise avec le FC Barcelone, l’attaquant espagnol doit rapidement être présenté par le club de la capitale.

Ferran Torres absent de la reprise du Barça

On vous en parlait ce mercredi : un accord avait été trouvé entre le PSG et le FC Barcelone pour Ferran Torres. Le dossier a depuis connu une avancée décisive puisque l’opération serait maintenant bouclée.

Attendu à la cité sportive Joan-Gamper avec les autres internationaux espagnols, l’attaquant de 26 ans a finalement été dispensé de reprise par les dirigeants blaugranas. Une absence directement liée à son départ imminent vers Paris.

Une opération estimée à 55 M€

Les négociations ont rapidement progressé entre les deux clubs, Luis Enrique souhaitant récupérer son ancien joueur sans attendre. Le montant de l’opération tournerait autour de 50 M€, auxquels pourraient s’ajouter 5 M€ de bonus.

Cette somme correspond à la valeur marchande actuelle de l’ancien joueur de Valence et Manchester City, estimée à 55 M€ par Transfermarkt. Sa cote est nettement repartie à la hausse depuis 2025.

Une officialisation programmée jeudi

D’après les informations relayées par Foot01, le PSG prévoit d’officialiser la signature de Ferran Torres dès jeudi. Le champion du monde devrait bénéficier d’une présentation distincte, preuve de l’importance accordée à son arrivée.

Cette programmation repousserait l’annonce de Zion Suzuki, lui aussi tout proche de rejoindre les champions d’Europe. Ferran Torres sera donc le premier des deux dossiers à être officiellement refermé par la direction parisienne.

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