Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le PSG et le FC Barcelone ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Ferran Torres. Sauf ultime retournement de situation, l’international espagnol devrait devenir parisien dans les prochaines heures.

Le mercato du PSG est en train de prendre une nouvelle dimension. Alors que les discussions s’étaient intensifiées ces derniers jours, le PSG aurait trouvé un accord de principe avec le FC Barcelone pour Ferran Torres.

Un accord autour de 50 M€

Selon le quotidien catalan Sport, qui s’appuie notamment sur des sources parisiennes, les deux clubs seraient désormais tombés d’accord sur les contours de l’opération. Il ne manquerait plus que le feu vert définitif du joueur pour boucler le transfert. Le montant de l’opération est particulièrement conséquent. D’après Sport, le PSG devrait débourser 50 millions d’euros fixes, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus.

Une somme qui correspond aux attentes du FC Barcelone. Les dirigeants catalans avaient initialement refusé une première proposition parisienne estimée à environ 40 millions d’euros. Le PSG n’a finalement pas hésité à revoir son offre à la hausse pour convaincre le Barça de lâcher son international espagnol. Une opération qui permettrait également au club catalan de récupérer une somme proche de celle investie pour recruter Torres en décembre 2021.

Luis Enrique a joué un rôle majeur

Dans ce dossier, Luis Enrique pourrait avoir été déterminant. L’entraîneur du PSG connaît parfaitement Ferran Torres pour l’avoir dirigé lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne. Le technicien espagnol lui a toujours accordé une grande confiance, y compris durant les périodes où l’attaquant était davantage critiqué. Luis Enrique aurait d’ailleurs directement appelé le joueur afin de lui présenter son projet parisien. Le coach aurait notamment insisté sur les nombreuses rotations prévues au PSG et sur le temps de jeu dont pourrait bénéficier Torres. Un argument important pour le joueur de 26 ans.

Ferran Torres aurait de son côté refusé les propositions de prolongation formulées par le FC Barcelone. L’attaquant espagnol estime notamment ne pas être suffisamment considéré à sa juste valeur au sein du club catalan. Son départ semble donc désormais se préciser sérieusement. Attendu mercredi pour reprendre l’entraînement avec le Barça, Torres pourrait finalement surtout profiter de cette journée pour faire ses adieux à ses coéquipiers. Le joueur conserverait une belle cote dans le vestiaire blaugrana, malgré sa décision de tourner la page.

Une nouvelle arme pour Luis Enrique

Si l’opération se confirme, le PSG s’offrirait un renfort offensif particulièrement intéressant. Ferran Torres connaît déjà parfaitement les exigences du très haut niveau et possède l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes.

Une polyvalence qui correspond parfaitement aux principes de Luis Enrique. L’entraîneur parisien pourrait donc compter sur une nouvelle arme capable de participer à ses rotations offensives. L’accord entre le PSG et le FC Barcelone est désormais trouvé. Il ne manquerait plus que le dernier feu vert de Ferran Torres pour voir l’international espagnol débarquer dans la capitale.