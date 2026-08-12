La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le grand ménage se poursuit à l’OM. Plusieurs joueurs marseillais pourraient prendre la direction de l’Angleterre cet été, avec Leonardo Balerdi, Neal Maupay et Angel Gomes concernés.

L’OM pourrait encore connaître un mercato particulièrement animé dans le sens des départs. Alors que plusieurs cadres ont déjà quitté ou pourraient quitter la Canebière, le club phocéen doit désormais poursuivre son dégraissage afin de rééquilibrer son effectif et ses finances. Et la Premier League pourrait justement offrir plusieurs portes de sortie aux dirigeants marseillais.

Balerdi suivi en Angleterre

Leonardo Balerdi figure parmi les joueurs susceptibles de faire leurs valises cet été. Le défenseur argentin, qui possède une solide expérience du championnat français et des compétitions européennes, conserve une belle cote sur le marché anglais. Selon Sky Sports, plusieurs formations de Premier League surveillent sa situation.

Un départ de Balerdi permettrait évidemment à l’OM de récupérer une indemnité importante, mais aussi de libérer une place dans un secteur défensif qui devrait connaître plusieurs changements cet été. Après les départs déjà enregistrés et ceux qui se profilent, les dirigeants marseillais doivent trouver le bon équilibre entre ventes et renouvellement de l’effectif.

Maupay dispose également de touches

Neal Maupay est lui aussi concerné par cette possible offensive anglaise. L’attaquant français connaît parfaitement la Premier League après ses passages sous les maillots de Brentford, Brighton et Everton. Prêté à Séville la saison dernière, Maupay n’entre pas forcément dans les plans prioritaires de l’OM pour la saison à venir.

Son profil pourrait néanmoins intéresser plusieurs clubs anglais à la recherche d’un attaquant expérimenté. Toujours selon Sky Sports, plusieurs équipes de Premier League ont pris des renseignements sur sa situation. Pour Marseille, une vente de Maupay représenterait une nouvelle occasion de réduire la masse salariale tout en récupérant des liquidités.

Angel Gomes, un retour en Angleterre ?

Le troisième dossier pourrait être particulièrement intéressant. Angel Gomes pourrait lui aussi retrouver l’Angleterre. L’international anglais connaît parfaitement le championnat puisqu’il a évolué à Manchester United avant de poursuivre sa carrière au LOSC. Arrivé à Marseille pour renforcer l’entrejeu, le milieu offensif pourrait donc être tenté par un retour dans son pays.

Son profil technique et sa polyvalence peuvent intéresser plusieurs formations anglaises. L’OM devra cependant déterminer rapidement s’il souhaite conserver le joueur ou profiter d’une éventuelle opportunité de marché. L’objectif sera désormais de trouver les meilleures solutions pour permettre à Bruno Genesio de disposer d’un groupe cohérent tout en respectant les contraintes financières du club. La Premier League pourrait donc jouer un rôle majeur dans la suite du mercato marseillais.