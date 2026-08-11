Après le faux départ de Pierre-Emile Höjbjerg à Newcastle, l’OM pourrait bientôt acter un autre départ vers la Premier League.

Le mercato de l’OM pourrait encore connaître plusieurs départs dans les prochaines semaines. La direction marseillaise souhaite réduire son effectif et alléger sa masse salariale. Plusieurs joueurs sont concernés par cette opération, à commencer par Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli, Facundo Medina ou encore Nayef Aguerd.

Maupay a des touches en Premier League

Neal Maupay fait également partie des joueurs invités à trouver une nouvelle destination. Prêté la saison dernière au Séville FC, l’attaquant français n’entre toujours pas vraiment dans les plans marseillais. Et une solution pourrait rapidement se présenter. Selon Sky Sports, Neal Maupay dispose actuellement de plusieurs touches sérieuses en Premier League.

L’identité des clubs intéressés n’a pas encore filtré, mais l’intérêt anglais représente forcément une bonne nouvelle pour l’OM. Maupay connaît parfaitement le championnat anglais. L’attaquant y a notamment évolué sous les couleurs de Brentford, Brighton et Everton. Son expérience pourrait donc séduire plusieurs formations à la recherche d’un joueur offensif expérimenté.

Une sortie qui arrangerait tout le monde

Pour Marseille, un départ de Neal Maupay permettrait avant tout de réduire l’effectif. Mais l’opération pourrait également libérer une place et surtout une partie de la masse salariale afin de permettre aux dirigeants de travailler sur d’autres dossiers. Dans un mercato où l’OM doit composer avec des contraintes financières importantes, chaque départ compte. Le club phocéen cherche justement à dégager des ressources avant d’accélérer sur ses propres recrues.

Le départ de plusieurs joueurs pourrait donc progressivement débloquer le mercato marseillais. Maupay dispose d’une certaine valeur sur le marché anglais grâce à son expérience de la Premier League et pourrait rapidement trouver une porte de sortie. Reste désormais à connaître l’identité des clubs qui ont pris contact pour l’ancien attaquant de Brighton et Everton. Si une offre satisfaisante arrive, l’OM pourrait rapidement accepter de laisser partir son numéro 9. Et derrière, les dirigeants marseillais pourraient utiliser cette marge supplémentaire pour préparer un nouveau gros coup sur le mercato.