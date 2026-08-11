Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Lucas Stassin (21 ans) a peut-être joué son dernier match sous le maillot de l’ASSE, samedi à Sochaux (3-0).

Lucas Stassin pourrait bientôt quitter Saint-Étienne. Selon Foot Mercato, l’ASSE négocie activement avec un club afin de boucler le départ de son attaquant. Le dossier avancerait rapidement en coulisses entre les différentes parties.

L’Atlético Madrid débarque dans le dossier Stassin !

Une évolution qui pourrait donc provoquer un nouveau coup de théâtre dans le mercato de l’ASSE. Après avoir été annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Stassin semble désormais réellement proche d’une sortie. Mais un nouveau prétendant vient surtout de changer la donne. Et pas n’importe lequel : L’Atlético Madrid cible ouvertement Lucas Stassin.

Le club espagnol pourrait rapidement passer à la vitesse supérieure pour tenter de convaincre l’attaquant belge de rejoindre la Liga. Les prochaines heures pourraient donc être décisives dans ce dossier. Un élément vient renforcer cette hypothèse. L’agent de Lucas Stassin doit se rendre à Madrid dans les prochains jours. Un déplacement qui pourrait permettre aux différentes parties d’avancer concrètement sur l’avenir du joueur.

Stassin vers un départ de l’ASSE ?

L’intérêt de l’Atlético pourrait ainsi rapidement se transformer en discussions plus poussées. Pour l’ASSE, cette arrivée fracassante dans le dossier pourrait également modifier les négociations en cours.Le contexte est donc particulièrement mouvementé. Stassin vient de participer à la large victoire des Verts à Sochaux mais pourrait désormais se retrouver au centre d’un transfert majeur.

L’ASSE négocie déjà avec un club pour son départ et l’Atlético Madrid vient de s’inviter de manière spectaculaire dans le dossier. Rien n’est toutefois encore acté. À l’heure actuelle, aucune officialisation concernant un départ de Lucas Stassin n’a été annoncée. Mais avec des négociations qui avancent rapidement et un agent attendu à Madrid, le dossier pourrait connaître de nouvelles évolutions dans les prochaines heures.