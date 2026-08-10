À LA UNE DU 10 AOûT 2026
[11:00]FC Nantes : ça balance déjà dans le vestiaire, c’est du très lourd ! 
[10:40]RC Lens Mercato : le PSG sème encore la panique avec Risser ! 
[10:20]OL : pluie de bonnes nouvelles avant le Sparta de Prague 
[10:08]Flashback, il y a un an : Mercato secret, paris risqués : l’OL savait-il déjà ce qui l’attendait ?
[10:00]OM Mercato : coup dur de dernière minute pour Medina ! 
[09:40]PSG Mercato : double coup de tonnerre pour Barcola ! 
[09:20]Stade Rennais Mercato : la vérité éclate pour Dilane Bakwa
[09:00]ASSE Mercato : une nouvelle recrue bouclée ce lundi !
[08:40]FC Nantes Mercato : Anthony Lopes fait de grandes annonces après son départ des Canaris
[08:20]RC Lens Mercato : Toppmöller a convaincu une nouvelle recrue, signature ce lundi ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : après Svetlin, une nouvelle opération est en très bonne voie

Par William Tertrin - 10 Août 2026, 06:00

Alors que l’ASSE va enregistrer l’arrivée du milieu Tamar Svetlin, Igor Miladinovic devrait lui bien retrouver la Serbie.

Le mercato de l’ASSE pourrait connaître un nouveau mouvement. Alors que le milieu Tamar Svetlin est en approche, Igor Miladinovic est sur le départ quant à lui. Le milieu serbe, arrivé dans le Forez en 2024 pour 3 millions d’euros, est dans le viseur du Partizan Belgrade. Aux dernières nouvelles, l’opération devrait se concrétiser sous forme de prêt avec option d’achat.

Interrogé en conférence de presse, Radosav Petrovic, directeur sportif du Partizan, a confirmé les avancées dans ce dossier et s’est montré particulièrement confiant. « Les choses avancent concernant Miladinovic, il y a de grandes chances que nous le signions. Il peut beaucoup nous apporter, connaît bien le club et son environnement. »

Un flop de l’ASSE avec seulement 33 matchs

Une déclaration qui confirme l’intérêt concret du club de Belgrade pour le joueur de l’ASSE. Pour Igor Miladinovic, un retour au pays du côté du Partizan pourrait ainsi représenter une nouvelle étape après une expérience stéphanoise marquée par un temps de jeu limité (33 matchs seulement). Le club serbe espère désormais finaliser rapidement son retour.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot