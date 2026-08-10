ASSE Mercato : après Svetlin, une nouvelle opération est en très bonne voie

Alors que l’ASSE va enregistrer l’arrivée du milieu Tamar Svetlin, Igor Miladinovic devrait lui bien retrouver la Serbie.

Le mercato de l’ASSE pourrait connaître un nouveau mouvement. Alors que le milieu Tamar Svetlin est en approche, Igor Miladinovic est sur le départ quant à lui. Le milieu serbe, arrivé dans le Forez en 2024 pour 3 millions d’euros, est dans le viseur du Partizan Belgrade. Aux dernières nouvelles, l’opération devrait se concrétiser sous forme de prêt avec option d’achat.

Interrogé en conférence de presse, Radosav Petrovic, directeur sportif du Partizan, a confirmé les avancées dans ce dossier et s’est montré particulièrement confiant. « Les choses avancent concernant Miladinovic, il y a de grandes chances que nous le signions. Il peut beaucoup nous apporter, connaît bien le club et son environnement. »

Un flop de l’ASSE avec seulement 33 matchs

Une déclaration qui confirme l’intérêt concret du club de Belgrade pour le joueur de l’ASSE. Pour Igor Miladinovic, un retour au pays du côté du Partizan pourrait ainsi représenter une nouvelle étape après une expérience stéphanoise marquée par un temps de jeu limité (33 matchs seulement). Le club serbe espère désormais finaliser rapidement son retour.