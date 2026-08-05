La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le possible retour d’Igor Miladinovic en Serbie pourrait ouvrir une brèche pour l’opération dégraissage menée par l’ASSE au mercato.

L’ASSE tient peut-être le premier départ qui va débloquer son opération dégraissage. Après plusieurs semaines d’attente, Igor Miladinovic se rapproche sérieusement d’une sortie du Forez.

Miladinovic proche d’un retour en Serbie

Arrivé à Saint-Étienne avec une vraie réputation et beaucoup d’attentes, Igor Miladinovic n’a jamais réussi à confirmer sous le maillot vert. Le milieu offensif serbe devrait prochainement retrouver son pays natal puisque le Partizan Belgrade suit de très près sa situation. Selon Peuple Vert, les discussions avancent autour d’un prêt avec option d’achat. Une formule qui pourrait convenir à toutes les parties. À 23 ans, Miladinovic conserve une marge de progression importante et pourrait profiter de ce retour aux sources pour relancer une carrière qui peine à décoller dans le Forez.

Le projet du Partizan aurait également de quoi convaincre le joueur. Actuellement engagé dans une campagne européenne avec la possibilité de disputer la Conference League, le club serbe offre à Miladinovic un cadre idéal pour retrouver du rythme et de la confiance. Après deux saisons compliquées à l’ASSE, où il n’a disputé que 33 rencontres, l’ancien grand espoir serbe pourrait enfin bénéficier d’un environnement plus favorable.

Le premier domino du mercato de l’ASSE ?

Au-delà du cas Miladinovic, ce départ pourrait avoir une importance stratégique pour l’ASSE. Les dirigeants veulent alléger l’effectif d’Ian Cathro et libérer de la place pour d’éventuels renforts. Plusieurs joueurs sont encore concernés par un départ, mais les opérations peinent à se concrétiser.

Le départ du Serbe pourrait donc agir comme un premier domino et accélérer le mouvement dans les prochaines semaines. Avec la reprise de la Ligue 2 déjà lancée dès samedi sur la plouse du FC Sochaux (20h45), l’ASSE n’a plus beaucoup de temps pour finaliser son remodelage. Le mercato entre désormais dans une phase décisive.