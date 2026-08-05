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FRANCE

RC Lens Mercato : Leca prend un double affront venu de Paris 

Par Bastien Aubert - 5 Août 2026, 09:20
Le staff du RC Lens
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Si le RC Lens est bel et bien intéressé par Adama Camara (29 ans) au mercato, le Paris FC a fermé tout départ de son milieu de terrain.

Intéressé par Adama Camara sur ce mercato estival, le RC Lens vient de recevoir une réponse très claire de la part du Paris FC. Alors que Jean-Louis Leca cherche encore à renforcer l’effectif lensois avec des profils capables d’apporter de l’expérience et de la solidité au milieu de terrain, le dossier menant au joueur parisien semble sérieusement se compliquer.

Le Paris FC ferme totalement la porte

Selon Sacha Tavolieri, le Paris FC n’a aucune intention de laisser partir Adama Camara cet été : « Malgré l’intérêt du RC Lens, le Paris Football Club souhaite garder Adama Camara dans son effectif cette saison. Des discussions autour d’une prolongation ont même été évoquées. » Un message qui ne laisse que peu de place au doute : le club parisien considère son milieu de terrain comme un élément important de son projet.

Le coup est double pour les Sang et Or. Non seulement le Paris FC bloque un éventuel transfert, mais il travaille également à sécuriser l’avenir de son joueur avec une prolongation de contrat. Autrement dit, Lens ne fait pas face à un simple refus de négocier : le concurrent francilien prépare déjà ses armes pour conserver Adama Camara sur le long terme.

Leca doit revoir ses plans au RC Lens

Pour Jean-Louis Leca, ce dossier représente forcément une déception. Le RC Lens apprécie le profil du joueur, capable d’apporter de l’impact et de l’équilibre dans l’entrejeu. Mais face à la position ferme du Paris FC, les dirigeants lensois vont devoir explorer d’autres pistes pour renforcer le secteur.

Après plusieurs dossiers déjà disputés sur le marché des transferts, les Sang et Or constatent une nouvelle fois que les négociations avec des clubs ambitieux de Ligue 2 peuvent être particulièrement difficiles. Le dossier Adama Camara pourrait donc rapidement être refermé, sauf retournement de situation.

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