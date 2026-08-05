Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé par le PSG et le FC Barcelone au mercato, Julian Alvarez (Atlético, 26 ans) fait l’objet d’une réunion en haut lieu au sujet de son avenir personnel.

Julian Alvarez se retrouve au centre d’une nouvelle bataille entre cadors européens. Alors que l’attaquant argentin continue de faire rêver plusieurs clubs, le Barça semble décidé à passer à la vitesse supérieure dans ce dossier XXL.

Le Barça envoie Deco à Madrid pour Alvarez

Selon la presse catalane, une réunion importante s’est tenue autour de l’avenir de Julian Alvarez. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, accompagné de son bras droit João Amaral, se serait déplacé à Madrid afin de rencontrer Fernando Hidalgo, l’agent de l’avant-centre argentin.

Un déplacement qui ressemble fortement à une offensive stratégique de la part des Blaugranas. L’objectif serait clair : établir un plan pour tenter de convaincre l’Atlético Madrid d’ouvrir la porte à un départ de son buteur.

Le dossier s’annonce toutefois extrêmement compliqué. Depuis plusieurs semaines, les Colchoneros affichent leur volonté de conserver Julian Alvarez, arrivé pour devenir l’un des visages du projet madrilène. Le club entraîné par Diego Simeone n’aurait aucune intention de faciliter le départ de son attaquant, malgré l’intérêt grandissant des plus grandes écuries européennes. Le Barça devra donc trouver une solution capable de faire vaciller la position de l’Atlético.

Le PSG toujours à l’affût

Dans cette bataille, le PSG reste également attentif. Luis Enrique apprécie le profil de Julian Alvarez, capable d’évoluer en pointe mais aussi de participer au jeu grâce à sa technique et son intelligence tactique. Après avoir déjà affiché ses ambitions sur le marché des transferts, Paris pourrait représenter une concurrence sérieuse pour Barcelone dans ce dossier.

Le PSG possède des arguments financiers importants, mais le Barça espère pouvoir jouer sur son projet sportif pour convaincre le champion du monde argentin. Cette réunion madrilène confirme une chose : Julian Alvarez est devenu l’un des dossiers majeurs de ce mercato. Entre un FC Barcelone prêt à tout tenter, un PSG en embuscade et un Atlético déterminé à garder son joyau, le feuilleton est loin d’être terminé. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour connaître le futur de l’attaquant argentin.