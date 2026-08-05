Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Martin Terrier, ciblé par l’OM et le Stade Rennais au mercato estival, sera au coeur des discussions ce mercredi soir.

Le dossier Martin Terrier continue d’alimenter les rumeurs du mercato. Entre un possible retour au Stade Rennais et l’intérêt prêté à l’OM, les informations se multiplient autour de l’ancien international Espoirs français.

Mohamed Toubache-Ter promet de démêler le vrai du faux

Une mise au point pourrait intervenir très rapidement.Proche de Martin Terrier et bien informé sur plusieurs dossiers du mercato, Mohamed Toubache-Ter a annoncé qu’il évoquerait directement la situation de l’attaquant lors d’un Space organisé ce mercredi 5 août à partir de 21 heures.

L’insider a donné le programme de cette prise de parole sur les réseaux sociaux : « Ce mercredi 5 août à 21H (heure française) au bord de l’eau… Démarrage avec Marseille car il se raconte tout & n’importe quoi. On enchaînera avec le Stade Rennais & le dossier Terrier… Le deuxième sujet de ce Space sera Martin Terrier… & le Stade Rennais. »

Le message est clair : plusieurs informations circuleraient actuellement sans être totalement fiables. Mohamed Toubache-Ter entend donc faire le tri et apporter des précisions sur la véritable situation du joueur.

L’OM et le Stade Rennais concernés

Le choix de commencer par l’Olympique de Marseille avant d’enchaîner avec le Stade Rennais et Martin Terrier ne passe pas inaperçu. L’OM est régulièrement associé à l’attaquant dans le cadre de sa recherche de renforts offensifs.

Le club marseillais pourrait être attentif à toute opportunité susceptible de renforcer son secteur offensif. Mais le Stade Rennais reste également au centre des discussions. Terrier connaît parfaitement le club breton, où il a marqué les esprits avant son départ. Un éventuel retour en Bretagne serait forcément suivi de près par les supporters rennais. À ce stade, aucune décision officielle n’a toutefois été annoncée.

Un rapprochement avec le Stade Rennais est-il réellement envisagé ? L’OM dispose-t-il d’une véritable avance ? Les discussions sont-elles plus avancées que prévu ? Les réponses pourraient tomber dès ce mercredi soir. En attendant, le dossier reste ouvert et les deux clubs devraient suivre attentivement les révélations promises.