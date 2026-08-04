OM : Le Vélodrome se vide, un signal inquiétant à 70 %

À cinq jours de la réception de l’Athletic Club en match amical, l’OM peine à remplir le Vélodrome. Plus de 70 % des places disponibles n’auraient toujours pas trouvé preneur, bien loin de l’engouement observé l’été dernier.

Seulement 30 % des billets vendus

Le contexte tendu autour de l’OM commence à se ressentir en tribunes. Selon le constat relayé par Foot01, seulement 30 % des billets proposés pour la réception de l’Athletic Club, programmée le 9 août, ont été vendus.

Environ 3 000 places auraient notamment trouvé preneur dans chacun des deux virages. Si la billetterie peut encore accélérer avant le coup d’envoi, le Vélodrome se dirige vers une affluence très éloignée de ses standards habituels.

Un contraste saisissant avec l’été dernier

La comparaison avec la précédente préparation est cruelle. À la même période, les deux rencontres amicales organisées dans l’enceinte marseillaise avaient attiré au moins 62 000 spectateurs chacune. Cette fois, la bande à Bruno Genesio ne devrait pas évoluer à guichets fermés face au club basque.

Ce manque d’engouement intervient alors que le début de la Ligue 1 approche, avec une première journée face au RC Strasbourg prévue le 21 août. L’Athletic Club constituera l’avant-dernier test de l’OM avant la reprise du Championnat.

Le mercato alimente les doutes

Les difficultés économiques du club phocéen et l’absence de qualification pour la prochaine Ligue des champions ralentissent son recrutement. Grégory Lorenzi attendrait la seconde quinzaine d’août pour tenter de réaliser des opérations moins coûteuses. Le dossier du futur gardien de l’OM suscite notamment de nombreux commentaires.

Si Guillaume Restes signe à Marseille, je t’offre un week-end dans le riad de ton choix. — @MohamedTERParis https://twitter.com/MohamedTERParis/status/2084653096341315680

Cette attente nourrit le scepticisme d’une partie des supporters, qui espèrent des renforts avant la reprise. Le faible rythme des ventes pour ce rendez-vous amical apparaît ainsi comme un premier avertissement pour la direction phocéenne.