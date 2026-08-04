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FRANCE

OL : La concurrence s’intensifie pour un départ à 30 M€

Par Wladimir DELCROS - 4 Août 2026, 19:53
OL : La concurrence s’intensifie pour un départ à 30 M€

De retour après une saison largement perturbée par une blessure à la cheville, Malick Fofana conserve une belle cote en Europe. Leipzig et l’Atalanta Bergame suivent l’ailier belge, dont la vente pourrait offrir une bouffée d’oxygène aux finances lyonnaises.

Leipzig et l’Atalanta passent à l’action

Malick Fofana ne manque pas de prétendants. Selon les informations relayées par Onze Mondial, le RB Leipzig a coché le nom du Lyonnais pour compenser le départ attendu de Yan Diomandé au Real Madrid. Le club allemand pourrait miser entre 20 et 30 M€.

L’Atalanta Bergame est également venue se mêler au dossier. La formation italienne a placé le Belge de 21 ans sur sa short-list afin de dynamiser ses couloirs, même si elle étudie parallèlement le profil de Yeremay, l’ailier du Deportivo La Corogne.

Une vente bienvenue pour les finances de l’OL

Recruté à La Gantoise pour environ 17 M€ en janvier 2024, Fofana est aujourd’hui valorisé à 30 M€ par Transfermarkt. Sa cote a fortement progressé depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Une vente dans la fourchette évoquée permettrait donc à l’OL de dégager une plus-value, après avoir déjà cédé Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 30 M€ cet été.

Paulo Fonseca peut encore compter sur lui

Sur le plan sportif, le timing interroge. Victime d’une blessure à la cheville contre Strasbourg en octobre 2025, Fofana n’a disputé que 16 rencontres la saison dernière, pour deux buts. Il avait d’ailleurs connu un nouveau contretemps dans son retour.

Les derniers signaux sont toutefois encourageants. Présent lors du stage de préparation, l’international belge a joué une vingtaine de minutes contre Wolfsburg, puis une demi-heure face au Betis. L’OL doit désormais arbitrer entre la nécessité de vendre et l’espoir de retrouver son facteur X.

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